Donaueschingen Kirchenchor eröffnet das Dorfjubiläum Pfohren

Die Spatzenmesse von Mozart wird kommenden Samstag mit Profisängern in der Kirche aufgeführt.

Pfohren (bom) Mit der Kirchenchor-Aufführung von Mozarts Spatzenmesse beginnen am Samstag, 3. Juni, 18 Uhr, in der Kirche offiziell die Feierlichkeiten zum 1200-Jahr-Fest Pfohrens.

Die Auswahl des Stückes geht auf Chorleiterin Bettina Feucht zurück, die regelmäßig die Umsetzung besonderer Gesangsprojekte in Absprache mit der Vorsitzenden Tamara Fricker fördert. Zudem weiß die musikalische Leiterin einen motivierten Chor hinter sich, der stets bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Um die von Wolfgang Amadeus Mozart geschriebene "Missa brevis" voll zur Entfaltung zu bringen, engagierte der Kirchenchor die vier Solisten Beate Maier-Mußgnung, Monika Wartmann-Bührer, Raoul Bumiller und Manfred Draxler. Von einer intensiven, aber spannenden Vorbereitungszeit spricht Tamara Fricker, die den Chormitgliedern für ihr Engagement während der Proben dankt.

Erstmals führte der mit Projektsängern verstärkte Chor die in C-Dur komponierte Messe bei der Feier zum 40. Geburtstag des Altenpflegeheimes St. Michel im Frühjahr auf. Feucht bezeichnet das Stück auf Grund seiner zyklischen Struktur, den Abschnitten, welche an ein Vogelgezwitscher erinnern, und der musikalischen Geschlossenheit als besonders wohlklingend für die Ohren. Hinzu kommt der volkstümliche Charakter, den die Spatzenmesse ausstrahlt. Der Kirchenchor begann im vergangenen Herbst mit dem Proben zur Spatzenmesse. Die Zeit seit der Aufführung im Frühjahr nutzte er zur Optimierung einzelner Passagen.

Konzert und Festakt

Am 3. Juni um 18 Uhr führt der Kirchenchor Pfohren in der Pfarrkirche die Spatzenmesse von Mozart zum Auftakt des Festbanketts zur 1200-Jahr-Feier auf. In der Festhalle geht es mit dem Festakt weiter. Den Festvortrag hält Peter Erhart, Stiftsarchiv St. Gallen. Dort lagert die Urkunde von 817, in der Pfohren erwähnt wird. (bom)