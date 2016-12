Donaueschingen Kirchen bereiten Gläubigen eine festliche Jahreswende

Die christlichen Gemeinden haben für die kommenden Wochen zahlreiche besondere Gottesdienste vorbereitet.

Zum Jahreswechsel 2016/2017 laden die katholische Seelsorgeeinheit und die evangelische Kirchengemeinde Donaueschingen zu Eucharistiefeiern, Festmessen mit den Sternsingern und Abendmahlsgottesdiensten ein.

In der katholischen Seelsorgeeinheit finden am Silvesterabend, 31. Dezember, Eucharistiefeiern um 17 Uhr in St. Johann Donaueschingen, Pfohren und Wolterdingen statt und um 18.30 Uhr in Grüningen. Am Neujahrstag, 1. Januar, wird in St. Michael (9.30 Uhr), Neudingen (10 Uhr), Hubertshofen (10.30 Uhr) und in Aasen und St. Marien Donaueschingen um 11 Uhr zu Eucharistiefeier eingeladen.

Das Fest der Heiligen Dreikönige wird in Festmessen mit dem Sternsingern begangen: am Donnerstag, 5. Januar, in Neudingen um 18 Uhr, Aasen und Wolterdingen um 18.30 Uhr; am Freitag, 6. Januar, jeweils um 9 Uhr in Pfohren und Heidenhofen, um 10.30 Uhr in Grüningen und Hubertshofen, um 11 Uhr in St. Marien. Um 9.30 Uhr findet eine Festmesse in St. Michael statt.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Altjahrsabend, Samstag, 31. Dezember, um 18 Uhr zu einem Abendmahlsgottesdienst in die Christuskirche ein. Am Neujahrstag. 1. Januar, wird hier um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert und am Mittwoch, 4. Januar, findet um 18 Uhr im Altenheim St. Michael ein Gottesdienst statt.