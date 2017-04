Donaueschingen Kinderflohmarkt war ein Volltreffer

Camp in Hubertshofen: Mit den Worten "Das Konzept geht voll auf, das machen wir nächstes Jahr wieder, wir sind alle begeistert", wird man von einem freudestrahlenden Georg Tritschler am Samstag begrüßt. Und das, nachdem der von ihm ins Leben gerufene Kinderflohmarkt gerade erst einmal knapp zwei Stunden läuft. Statt Standgebühr gab es Kuchenspenden und zu dieser Zeit quoll der dafür vorgesehene Tisch mit einer Riesenauswahl bereits regelrecht über. Drei Stunden später war alles verkauft. Zahlreiche Gäste waren auf einen Kaffee vorbeigekommen, so auch die Teilnehmer des gleichzeitig stattfindenden Dorfputzes oder der Alteisen- und Papiersammlung, aber auch viele Auswärtige. Der Erlös kommt Kindern aus sozialschwachen Familien zugute, um ihnen die Teilnahme an einer Ferienfreizeit im AGO-Camp zu ermöglichen. "Kinder für Kinder" hieß das Flohmarkt-Motto, und so waren die Kinder, teils unterstützt von den Eltern, die Hauptakteure. Sie hatten viel Platz auf dem herrlichen Gelände. An den zahlreichen Ständen war permanent Betrieb und es wurde kräftig gefeilscht. Nicht mehr benötigtes Spielzeug wechselte den Besitzer, mit dem Erlös waren alle zufrieden, aber vor allem hatten die Kinder sehr viel Spaß. Bild: Lutz Rademacher