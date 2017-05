Donaueschingen Kinder- und Jugendmuseum: Nachwuchs kommt gerne ins Museum

11 600 Besucher im vergangenen Jahr sprechen für sich: Das Kinder- und Jugendmuseums ist ein Erfolgsprojekt

Zur "Perle der Stadt" erklärte Stadtrat Nico Reith das Kinder- und Jugendmuseum in der Alten Hofbibliothek, das sechs Jahre nach der Gründung auf dem goldrichtigen Weg sei. Ein Blick in die Zukunft ist nicht nötig, denn die Zukunft ist bei diesem Museum Programm.

11 600 Besucher im vergangenen Jahre und 316 Workshops zeigen dies überdeutlich. So konnte Vorsitzender Konrad Hall eine sehr erfolgreiche Bilanz in seinem Rechenschaftsbericht in der Mitgliederversammlung ziehen. Denn hinter den Zahlen steckt ein wegweisendes Konzept, das die Kinder nicht zum bloßen Schauen und Betrachten einlädt, sondern alle kreativen und gestalterischen Kräfte werden gefördert, genau wie es schon beim Logo heißt: "Bitte [nicht] anfassen!"

Immer wieder werden neue Themen bei den Workshops in der Frühjahrs-, Sommer- und Herbstsaison angeboten, sodass eine mehrmalige Teilnahme interessant bleibt. Ein Flyer zu den Workshops wird gleich in dreifacher Ausfertigung, nämlich für Kindergärten, Schulen und private Gruppen, angeboten.

Und bei allem Erfolg ist man natürlich auf die Ehrenamtlichkeit im Vorstand wie auch beim Helferkreis angewiesen. Bis zu 23 Mitarbeitern zählt das Team, das sich monatlich trifft, um immer wieder neue Ideen, Anschaffungen und Exponate zu finden.

Mit dem Besucherzuwachs steigen natürlich auch die Ausgaben, doch im erfolgreichen Kassenbericht Armin Bürks wird deutlich, dass mit der ansehnlichen Unterstützung der Stadt, der Fachhochschule Furtwangen, der IHK, Sparkassen, zahlreicher Sponsoren und zur Zeit von 132 Mitgliedern ist für eine ausgewogene Bilanz gesorgt.

So war die einstimmige Wiederwahl des Vorsitzenden Konrad Hall und des Kassiers Armin Bürk fast schon Routine. Die stellvertretenden Vorsitzenden Markus Knöpfle und Gerhard Eberl sowie Schriftführerin Beate Reichert-Klaus stehen nächstes Jahr zur Wahl. 16 Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Claudia Jarsumbek war von Anfang an dabei und hört nun aus beruflichen Gründen als Beisitzerin auf.