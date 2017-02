Mundelfingen Kehrwiederball: Termin beim Edelganoven

Eine Reise in die mafiöse Unterwelt hielt der Kehrwiederball in Mundelfingen für das Publikum bereit. Und die Präsentation der neuen Narrenmutter.

Die Zeiger der Uhr schritten unaufhaltsam voran, als Don Calzon alias Artur Merz mit dem ganzen Stolz eines Edelganoven durch die Aubachhalle schlenderte. Das Publikum war mucksmäuschenstill, denn er kam in Begleitung seiner Leibgarde. Sie führte ihren Maestro auf eine speziell errichtete Plattform, von der er das Volk bestens überwachen konnte. Don Calzon, der das lange Waten nicht gewohnt ist, hatte als Fan des Brauchtums ein Einsehen und verzieh den Kehrwieder-Narren.

Zudem präsentierte sich unmittelbar vor dem Eintauchen in die mafiösen Gefilde ein Gefangenchor der sich Gesangverein Eintracht nannte und so eine potentielle Kundschaft für darstellte. Zu Beginn des Events, das unter dem Motto "Gangster, Gauner und Spione mit Schirm, Charme und Melone" stand, warnte Zunftmeister Peter Kuhrt das Narrenvolk in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aubachhhalle vor einem aufregenden Zunftabend.

Er behielt Recht. Denn was die Zuschauer in den folgenden drei Stunden zu hören und zu sehen bekamen, war allererste Sahne. Die Hardtegg-Musikanten passten sich der dunklen Stimmung an und traten vor ihrer Burgkulisse in Sträflingsuniformen an. Und mit Bendikt Gut vereidigten die Kehrwieder-Narren feierlich einen Elferrat in seinem Amt. Einer uralten Tradition folgend waren die Elferräte in zwei Schauspielauftritten zu erleben, in denen sie ihr Publikum auf eine Reise in die Unterwelt mitnahmen.

Einmal mehr lieferten sie einen Beleg für ihr das schauspielerische Talent. Dazu einen Schuss Parodie oder Satire und fertig war der Erfolgsmix. Ende des ersten Aktes tauchte unverhofft Sabrina Trenkle als neue Narrenmutter auf. Endlich war es für Narrenvater Gebhard den II. mit Nachnamen Welte vorbei mit der Geheimniskrämerei um seine bessere Hälfte. Zu Beginn des zweiten Teils gefiel die Landjugend mit einem Kurz-Sketch. Es rappelte im Karton mit den Sweet Beasts. Pure Unterhaltung waren auch die Moderatoren Daniel Springindschmitten und Michael Kindler. Sei es als Melania und Donald Trump oder in den Rollen als Geheimagent 007 und Bond Girl.



Ehrungen

Armin Springindschmitten für 20 Jahre Elferrat. Seit 10 Jahren dabei sind Daniel Springindschmitten, Heiko Gänsler, Günther Limberger, Stefan Bader und Georg Springindschmitten. Letzterer verabschiedete sich aus dem Elferrat, Nachfolger ist Benedikt Gut.