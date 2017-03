Donaueschingen Kasernenareal wechselt den Besitzer  jetzt können die Bagger bald kommen

Der Verkaufsvertrag für die Konversionsfläche ist unterschrieben. Bund und Stadt haben sich nach langen Verhandlungen geeinigt. Über die Kaufsumme wird allerdings noch geschwiegen.

Ein historischer Moment: Oft werden diese Worte benutzt, doch selten treffen sie zu. Doch gestern wurde im Rathaus eine Vertragsunterzeichnung gefeiert, die auf die Stadtentwicklung der kommenden Jahrzehnte großen Einfluss haben wird. Oder um es mit den Worten von Stadtbaumeister Heinz Bunse auszudrücken: „So eine Gelegenheit hat sich Donaueschingen bislang nur nach dem Stadtbaubrand geboten, als 800 Häuser plötzlich weg waren.“

Vorausgegangen war auch ein Schreckensmoment in der Stadtgeschichte – der Abzug der Franzosen. Über drei Jahre ist es nun her, dass der französische Staat verkündet hat, dass er seine Soldaten aus der Stadt abziehen werde. Und gehandelt wurde ziemlich schnell. Fünf Tage später traf sich der Gemeinderat und legte den Grundstein für den Konversionsprozess, mit dem das ehemalige Kasernengelände in ein neues Stadtviertel umgewandelt werden soll. Bürgermeister Bernhard Kaiser, der damals auch gleich noch die Arbeit des vakanten OB-Postens übernehmen musste, nahm sofort Kontakt zur Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) auf. Denn eines war von Anfang an klar: Bei einer solchen Fläche, die im Herzen der Innenstadt liegt, soll nichts dem Zufall überlassen werden. Die Hoheit über das Planungsrecht allein reicht nicht aus, die Stadt soll die rund 14 Hektar große Fläche selbst erwerben, um so die Chancen für die Innenstadtentwicklung gezielter nutzen zu können.

Und nun ist es so weit: Nach über drei Jahren, 18 Verhandlungstreffen und 24 Vertragsentwürfen konnte endlich der Kaufvertrag für die Fläche unterzeichnet werden. 46 Seiten hat der Vertrag, die Anhänge dazu füllen allerdings zwei dicke Aktenordner, denn es ist eine komplexe Angelegenheit. „Es ist nicht mit dem Kauf eines Einfamilienhauses zu vergleichen“, sagt Markus Kästel von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, in deren Besitz das Gelände nach dem Abzug der Franzosen übergegangen war.

Denn es saßen nicht nur zwei Verhandlungspartner am Tisch. Nachdem das Land die Kaserne zur Notunterkunft für Flüchtlinge umgewandelt hatte, hatte auch Stuttgart ein Mitspracherecht bei den Verhandlungen. Denn ohne einen konkreten Zeitplan, wann das Gelände wieder freigegeben wird, wäre der Vertrag zwischen Bima und Stadt nicht zustande gekommen. Und dann gab es ja noch die Bundeswehr, die ein Gebäude auf dem Gelände bis Mitte 2020 weiter nutzen möchte.

Hinzu kommen diverse Einzelheiten, wie beispielsweise die Altlasten. Was ist zu erwarten? Entsprechende Gutachten wurden erstellt und alles ins Vertragswerk aufgenommen. Mit großen Überraschungen ist aber nicht zu rechnen. „Das größte Problem wird wohl dort, wo der Pferdestall war“, scherzt Stadtbaumeister Bunse.

Und was wird das Ganze kosten? Darüber schweigen momentan Bund und Land noch. Der Preis soll irgendwann öffentlich werden, aber vorerst gilt es noch ein paar Hürden zu nehmen. Nur eines wird schon gesagt: „Unsere Finanzen sind auf eine gute Basis gestellt“, sagt Tobias Butsch, Geschäftsführer der Konversionsgesellschaft, die die Fläche erwerben und erschließen wird.

Nun kann also begonnen werden: Noch in diesem Jahr sollen im nördlichen Bereich Bagger, Kräne und Lastwagen zu sehen sein. Die ersten Grundstücke sollen im Herbst auf den Markt kommen. Und dann werden Schritt für Schritt die 14 Hektar in ein neues Stadtviertel umgewandelt.

Der lange Weg zum neuen Stadtviertel im Donaueschinger Norden