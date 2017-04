Donaueschingen Kasernenareal heißt Am Buchberg

Gemeinderat legt Namen für neues Quartier fest. 46 Vorschläge beiNamenswettbewerb.

Das frühere französische und heute noch als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzte Kasernenareal wird nach dem inzwischen erfolgten Verkauf vom Bund an die Stadt als Wohn- und Kleingewerbegebiet in den nächsten Jahren umgestaltet. Schon am Dienstagabend hat es vom Gemeinderat einen Namen erhalten. Aus 46 Vorschlägen des Namenswettbewerbs wurde "Am Buchberg" mehrheitlich gewählt. Die meisten Stimmen für diese Bezeichnung kamen aus den Fraktionen der CDU und FDP/FW.

Bis zum 7. April waren 45 Vorschläge bei der Stadt eingegangen und in der Sitzung hatte die Fraktion der Grünen mit "Quartier Buchberg" noch einen "Kompromissvorschlag", wie Sprecher Michael Blaurock den Namen bezeichnete, vorgeschlagen. In der Vorlage zur Sitzung hatte sich die Stadtverwaltung für "Buchbergpark" ausgesprochen und dies mit der Lage und der geplanten parkartigen Gestaltung begründet. Doch OB Erik Pauly hielt eingangs der Diskussion nicht länger daran fest: "Die Bezeichnung ist doch sprachlich etwas sperrig."

Der Buchberg blieb aber im Rennen, denn umgehend brachte CDU-Sprecher Konrad Hall diesen mit "Am Buchberg" für seine Fraktion wieder ins Rennen. Markus Kuttruff (FDP/FW-Sprecher) schloss sich diesem Vorschlag an, hätte sich aber auch für "Alte Garnison" erwärmen können.

Man sei sich in der Fraktion nicht ganz einig geworden, meinte Wolfgang Karrer für die SPD. "Buchberg finden wir nicht so gut, weil der Begriff für die Donaueschinger mit dem Waldgebiet rund ums Jägerhaus behaftet ist. Mehrheitlich haben wir uns auch vor dem geschichtlichen Hintergrund entschieden, ein politisches Zeichen zu setzen und für Europaviertel zu stimmen.

Einen originellen Namen hätte Claudia Jarsumbek (GUB) gerne gehabt, um die künftige Vielfalt im Gebiet auszudrücken. Das sei bei "Am Buchberg" nicht der Fall. "Campus Danubia" nannte sie deshalb als Favoriten ihrer Fraktion.

Der Kompromissvorschlag "Quartier Buchberg" von der Grünen erhielt letztlich nur sieben Stimmen. Campus Danubia und Europa-Viertel blieben mit jeweils fünf Stimmen noch dahinter und Am Buchberg erhielt mit 19 Stimmen das größte Votum, elf Räte stimmten dagegen.

Der Wettbewerb

45 Namensvorschläge gingen bei der Stadtverwaltung ein. Diese beschäftigen sich mit Lage, Straßen im Umkreis, geschichtlicher Vergangenheit oder an der Planung beteiligter Personen: Buchberg, Am Buchberg, Buchbergpark, Vor dem Buchberg, Quartier Tafelkreuz, Tafelkreuz-Viertel, Am Tafelkreuz, Tafelkreuz, Südhindenbuch, Hindensüdbuch, Hindenalemannenbuch, Hindenfriedbuch, Friedhindenbuch, Obstgarten, Campus Danubia, Brigachriet, Brigachried, Brigade-Quartier, Brigachkurve, Bertha-von-Suttner-Quartier, Kaisergelände, Kaiserhang, Kaiserbuch, Friedkaiserbuch, Kaiserviertel, La France, La petite France, Alte Garnison, La Defense, faire la paix, Quartier Elysée, Quartier André Noël, Freundschaftsviertel, Quarier Latin, Europaareal, Europaquartier, Europaviertel, Römerresidenz, Römersiedlung, Keltenlager, Alemannensiedlung, Baar-Donau-Land, Donaugarten, Germanendorf. (gvo)