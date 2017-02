Ein Blick in das Karrierbüro der Bundeswehr in Donaueschingen: In der Karlstraße rekrutiert die Truppe neues Personal und informiert über Berufsbilder. Gut elf Prozent Frauen finden sich unter den Bewerbern.

Französische Soldanten, das Kreiswehrersatzamt und ein Musterbeispiel für die deutsch-französische Freundschaft im Kasernen-Areal: Einst stand Donaueschingen im militärischen Universum ziemlich weit oben. Viel ist davon nicht mehr geblieben. Das Offizierscasino steht leer und das Maison de France ist mittlerweile ein Restaurant. 2012 wurde das Kreiswehrersatzamt geschlossen und 2014 haben sich die französischen Soldaten aus der Stadt verabschiedet. Gezittert hat Donaueschingen auch um die deutschen Soldaten, doch die Investitionen in den Schießplatz werden als Standortbekenntnis gewertet. Und auch in der Karlstraße gibt es noch eine Spur von der Bundeswehr.

Während das Kreiswehrersatzamt bei tausenden jungen Männern bekannt war, denn schließlich mussten sie alle bis zum Aussetzen der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 2011 dort antreten, ist das Karrierebüro in der Karlstraße heutzutage kein ganz so großer Publikumsmagnet. Wer hierher kommt, der interessiert sich schon ziemlich konkret für eine Karriere beim Militär. Umso größer ist das Einzugsgebiet, denn neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden auch die Landkreise Zollernalb, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz abgedeckt. Schulen können Vortragsangebote in Anspruch nehmen. Doch warum braucht die Bundeswehr ein Karrierebüro und was geschieht in den Büroräumen an der Karlstraße?

Früher lieferte die Wehrpflicht das Personal, heute muss die Bundeswehr selbst als Arbeitgeber auftreten. Und da hat sie oft die gleichen Probleme wie die Wirtschaft: Stichwort Fachkräftemangel. Und auch manches Image-Problem macht der Bundeswehr zu schaffen. Und die Arbeit in der freien Wirtschaft wird von vielen jungen Leuten als attraktiver angesehen. Um den international wachsenden Ansprüchen und politischen Forderungen besser Rechnung tragen zu können, wurde laut Auskunft der Bundeswehrpressestelle in Köln ein Bedarf von 14 300 Kräften bundesweit ermittelt, nachdem vom Zeitpunkt der Wiedervereinigung mit einer Personalstärke von 585 000 Soldaten die Zahl mit Stand 20. Januar 2017 auf 177 608 gesunken ist. Im Jägerbataillon 292 in Donaueschingen zum Beispiel bestehe Bedarf an Fachkräften, insbesondere in den Bereichen Kfz-Mechatronik, Elektronik und EDV, erklärt Oberleutnant Markus Bayer vom Karriereberatungsbüro.

Wo Mangel herrscht, haben natürlich Fachkräfte beste Chancen – wie in den Bereichen elektronischer und informationstechnischer Berufsbilder. Angesprochen dürfen sich Elektroniker (Geräte und Systeme), Fluggeräteelektroniker, IT-System-Elektroniker und Fachinformatiker (Systemintegration) fühlen. "Zu betonen ist, dass diese Berufsbilder auch in der Bundeswehr im Rahmen einer zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung erlernt werden können", macht Bayer Werbung für seinen Arbeitgeber. Dies sei dann mit einer Mindestverpflichtungszeit als Soldat auf Zeit von neun Jahren verbunden. Grundsätzlich sei jedoch auch der Bedarf der Bundeswehr an der zivilberuflichen Qualifikation des Interessenten entscheidend.

Zur Beratung kommen meist Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren, so der Oberleutnant, oder auch ältere Fachkräfte mit entsprechender ziviler Berufserfahrung. Bayer: "Der Anteil der Frauen in den Streitkräften beträgt momentan etwa 11,5 Prozent. Diese Zahl spiegelt auch in etwa den Anteil der weiblichen Interessentinnen im Karriereberatungsbüro Donaueschingen."

Kann sich also einfach jeder bewerben? Die Antwort lautet: Nein. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die jeder Interessent mitbringen muss. Markus Bayer: "Unterschieden wird zwischen allgemeinen und besonderen Einstellungsvoraussetzungen." Zwingend für alle Führungsebenen ist die deutsche Staatsbürgerschaft, eine Mindestgröße von 1,55 Metern, ein Body-Mass-Index zwischen 19 und 30, das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, möglichst keine Vorstrafen, keine Drogen-Karriere, keine Überschuldung. Die Altersgrenze für eine Einstellung in den Truppendienst – zum Beispiel bei den Fallschirm- oder Gebirgsjägern – und in eine Laufbahn mit eingeschlossener zivilberuflicher Erstausbildung oder einem Studium liegt zwischen 17 und 29 Jahren. Unabhängig vom Ausbildungsverlauf muss jeder zu Beginn die allgemeine Grundausbildung durchlaufen – also ab durchs Gelände, tiefste Gangart inklusive.

Der Bundeswehrdienst

Die als Verpflichtungszeiten bezeichneten Dienstzeiten im so genannten Freiwilligen Wehrdienst variieren je nach Laufbahn und Dienstverhältnis zwischen sieben und 23 Monaten. Für Soldaten auf Zeit liegt die Verpflichtungszeit in der Regel zwischen vier und 17 Jahren, erweiterbar bis auf 25 Jahre. Der Verdienst, auf Grundlage des Bundesbesoldungsgesetztes berechnet, variiert je nach Laufbahn, Dienstverhältnis, Familienstand und Alter sowie Dienstzeit zwischen 840 bis zum Beispiel 2600 Euro netto.