Donaueschingen Kammermusik: Virtuoses Trio fürchte sich vor nichts

Das Trio Wanderer zeigt bei seinem Konzert im Strawinsky-Saal außerordentliche Reife. Selbst nahezu Unspielbares meistern die drei Musiker aus Paris mit scheinbarer Leichtigkeit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine Trumpfkarte in den weltweit wichtigen Kammermusik-Salons ist es schon vor Jahren genannt worden: das in Paris beheimatete Trio Wanderer. Pianist Vincent Coq, Geiger Jean-Marc Phillips-Varjabédian und Cellist Raphael Pidoux haben im Strawinsky-Saal drei Klaviertrios französischer Komponisten aus dem Jahrzehnt von 1914 bis 1923 aufgeführt.

Die Musiker beginnen mit einem Spätwerk von Gabriel Fauré, seinem Klaviertrio in d-Moll op. 120, und untermauern dabei unverzüglich ihren Ruf als technisch perfekte Spitzenkönner, als fabelhaft kongruentes Ensemble und als Meister eines bis in Details ausdifferenzierten Klangs. Schon in Faurés einleitendem Allegro bringen die beiden Streicher die Wärme sowohl der Geige aus der Werkstatt von Guarneri als auch des über 330 Jahre alten Cellos von Goffredo Cappa zur Geltung.

Phillips-Varjabédian und Pidoux gestalten Fauré mit sensiblem Nachdruck. Empfindsamkeit und Klarheit werden für sie an keiner Stelle zum Gegensatz, die Intensität ihres Spiels kommt grundsätzlich ohne Schärfe aus. Ihr Klavierpartner Coq hat reichlich Gelegenheit, sein kraftvolles Spiel und seine technische Brillanz etwa in den auf- und abwärts wogenden Motiven des dritten Satzes zur Geltung zu bringen.

Es folgt das Klaviertrio in a-Moll von Maurice Ravel, bei dem die ausgefallene Bezeichnung des zweiten Satzes überrascht: Pantoum oder Pantun, eine malaiische lyrische Form, die sich französische Romantiker und Symbolisten zu eigen gemacht haben. Ihr durch Regeln geordnetes Wechselspiel mit feststehenden Wiederholungen sind Prinzipien, die Ravel in Musik umsetzt und damit den drei Musikern technisch ein gewaltiges Maß an Können abverlangt. Das Trio Wanderer setzt Ravel mit einer Reife, einem Ernst und einer nach außen fast ungerührten Selbstverständlichkeit um, die beeindrucken.

Als Komponist wenig bekannt ist Gabriel Pierné. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts hatte er in Frankreich allerdings als Dirigent einen guten Ruf. Sein hochvirtuoses Klaviertrio in c-Moll op. 45 ist für den Pianisten eine Herausforderung erster Güte.

Bewegung sowie der Ausdruck von Gefühl bis zum schmerzerfüllten "dolorosamente" und Leidenschaft verlangt Pierné von allen drei Instrumentalisten. Wie aber der Klavierpart mit Quintolen, Septolen und Figuren, bei denen gleich dreizehn Noten auf einen einzigen Viertelsschlag fallen, gespielt werden soll, ist einigermaßen schleierhaft. Coq fürchtet sich vor nichts. Mit sehr kompakter Energie nimmt sich das Trio des Motivreichtums, der ungewohnten harmonischen Wendungen oder der erstaunlichen Modulationen an.

Zugabe nach starkem Beifall der 100 Konzertbesucher ist der letzte Satz aus dem Dumky-Trio von Antonín Dvorák.

Wieso Wanderer?

Das mit drei französischen Musikern besetzte Trio Wanderer hat sich seit dreißig Jahren die Reise als Sinnbild seines Musizierens gewählt. Gemeint ist die Fußreise des Wanderers der deutschen Romantik. Dieser macht sich unter anderem deswegen auf einen längeren Weg, um in der Fremde vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Ist er offen und neugierig, ermöglicht ihm dies, in der Vergangenheit Entstandenes besser zu verstehen und die Gegenwart mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten. (gf)