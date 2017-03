Donaueschingen Kaltenbach Mode: Rettung kommt aus Paris

Die Brüder Kaltenbach starten mit einem neuen Konzept: Sie wollen ihren Kunden mehr Individualität anbieten

Harte Zeiten für die Innenstädte: Leerstand und Geschäftsaufgaben. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn Kaltenbach-Mode konnte gerettet werden und macht unter dem Namen "Zweisam Mode" Hoffnung, dass die Donaueschinger und Schonacher auch weiterhin mit Mode versorgt werden. Doch nicht nur der Name ist neu: Die Brüder Oliver und Axel Kaltenbach haben auch ein neues Konzept, mit dem sie der Kundschaft Individualität bieten wollen.

So führt der Weg weg von Marken, die es an jeder Ecke gibt und die man auf der Straße viel zu oft sieht. "Wir sind mittlerweile in ganz Europa unterwegs, um unsere Waren einzukaufen", sagt Alex Kaltenbach. Während sein Bruder Oliver den inländischen Markt unter die Lupe nimmt, ist er im Ausland unterwegs – vorzugsweise in Paris, wo er schon viele kleinere Marken entdeckt hat, die hier zwar noch nicht so bekannt sind, aber Teile haben, die in das neue Konzept passen. "Wir wollen unseren Kunden Kleidung bieten, die sie nicht an jeder Ecke finden." Ein weiterer Vorteil der französischen Hauptstadt sei, dass auch viele spanische und portugiesische Marken dort vertreten sind. Dabei wären die Hauptauswahlkriterien eine gute Qualität und die Kundschaft im Schwarzwald, denn nicht jeder Trend komme hier an. "Das ist auch ein Grund, warum Berlin sich für uns nicht eignet, das ist viel zu gesponnen für unsere Kundschaft", sagt Kaltenbach. Das ist auch das Ziel, dass sich die beiden Brüder auf die Fahne geschrieben haben: Sie wollen näher an ihre Kundschaft rücken.

Während die Donaueschinger Filiale an der Karlstraße genügend Fläche bietet, sind es in Schonach zwei Standorte. "Wir haben auch lange überlegt, ob wir beide Häuser erhalten sollen", erklärt er. Es gab eine positive Entscheidung: Allerdings müssen sich die Kunden nun umgewöhnen. Früher wurden die Frauen an der Triberger Straße fündig und die Männer kauften an der Hauptstraße ein. Diese Trennung nach Geschlecht gibt es nun nicht mehr. Man kann mit seinem Partner einkaufen gehen und wird vielleicht auch selbst fündig. Denn nun werden die Waren nach Kleidungsstil angeboten: Während in der Filiale an der Hauptstraße eher trendige Sachen zu finden sind, ist das Angebot an der Triberger Straße eher im klassischen Bereich angesiedelt.