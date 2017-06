Donaueschingen Kaleidoskop der Kunst

Ausstellung läuft vom 14. Juni bis 2. Juli in den Donauhallen. Neue Kooperation mit Kunstakademien zu Förderung der Künstlernachwuchses.

Die Donaueschinger Regionale 2017 ist eine Ausstellung, welche die künstlerischen Potenziale der Region entdecken und fördern will. Als sie 2003 ins Leben gerufen wurde, war die primäre Idee, einen repräsentativen Überblick über die Gegenwartskunst der Region zu bieten. Das dabei verfolgte ideelle Ziel und deren Bedeutung war damals wie heute, auch in Donaueschingen der bildenden Kunst einen Raum, einen Existenz-Raum zu bieten. Die Donaueschinger Regionale 2017 öffnet am kommenden Mittwoch, 14. Juni, im Bartók-Saal der Donauhallen ihre Pforten und läuft bis zum 2. Juli. Dieses Jahr Jahr werden 64 Werke von 39 Künstlern ausgestellt. Sie liefern einen Überblick über das künstlerische Potential dieser Gegend.

Neu in der Konzeption ist eine wechselnde Kooperation mit Kunstakademien. Dieses Jahr ist die Kunstakademie Stuttgart und hier die Malereiklasse von Professor Holger Bunk dabei. Dem künstlerischen Nachwuchs wird damit eine Ausstellungsmöglichkeit in professionellem Umfeld gegeben und die Ausstellung bekommt einen weiteren Anziehungspunkt. Die Donaueschinger Regionale leistet somit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bewusstseinsbildung in der Region.

Teilnahmeberechtigt an der Regionale sind Künstler, deren Lebens- und Tätigkeitsschwerpunkt sich in den Regierungsbezirken Südbaden und Südwürttemberg, sowie den Landkreisen Baden-Baden, Rastatt, Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Freudenstadt, Calw, Enzkreis, Pforzheim, Böblingen, Stuttgart, Esslingen, Göppingen befindet. Darüber hinaus können Künstler teilnehmen, die zwar nicht mehr in der Region leben, jedoch im Rahmen ihrer künstlerischen Tätigkeit nach wie vor mit ihr verbunden sind.

146 Bewerber (2015: 161) haben 598 Werke zur Jurysitzung eingereicht. Die Mitglieder der hochkarätigen Jury waren zum zweiten Mal die Galeristin Karin Abt-Straubinger und neu dabei Anne Schaich, Kunsthistorikerin, Daniel Bräg, Akademie der bildenden Künste München und Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg.

Die Ausstellung

Die Vernissage ist am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr im Bartók-Saal. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind werktags von 14 bis 18 Uhr, an den Wochenenden und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Führungen mit Ursula Köhler gibt es am Sonntag, 18. Juni, 11.15 Uhr; Freitag, 23. Juni, 19 Uhr; Dienstag, 27. Juni, 17 Uhr. Finissage ist am Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr.