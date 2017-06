Donaueschingen Käferstraße: Norma hat bei Nachfolger ein Wörtchen mitzureden

Interessenten für das leerstehende Norma-Gebäude gibt es. Aber ob sie auch wirklich einziehen dürfen, steht noch nicht fest

Gibt es für den ehemaligen Norma-Standort an der Käferstraße eine Zukunft als Nahversorger für die Donaueschinger Südstadt? Interessenten gibt es für das aktuell leerstehende Gebäude bereits seit Monaten.

Doch ob dort wieder ein Lebensmittelhändler einziehen wird, steht in den Sternen. Aktuell führt Bürgermeister Bernhard Kaiser im Hintergrund Gespräche, um dort die Ansiedlung eines entsprechenden Geschäftes zu ermöglichen. Doch ganz so einfach ist es nicht: Denn Norma hat sich wohl in den 1980er Jahren eine Wettbewerber-Klausel in den Vertrag aufnehmen lassen. Das heißt, es hängt von Norma ab, ob in dem Gebäude wieder ein entsprechendes Geschäft einziehen kann.

Würde Norma grünes Licht geben, könnte der Eigentümer mit den Interessenten weiter verhandeln. Pocht der Discounter jedoch auf die Wettbewerbsklausel, dann wird es schwer, eine neue Nutzung für das Gebäude zu finden.