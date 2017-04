Donaueschingen Kabarett trifft Geheimdienst  Ein Abend der Desinformation

Matthias Deutschmann kommt nach Donaueschingen. „Wie sagen wir's dem Volk“ heißt das 13. Programm des Freiburger Kabarettisten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es handelt von der öffentlichen Meinung und ihrer täglichen Herstellung. Laut Ankündigung des Kulturamtes wird es ein Abend über Desinformation, Geheimdienste, Staatskabarett, Verschwörungstheorien und eine Kanzlerin, die alles verwaltet und nichts entfaltet. Deutschmann tritt am 12. Mai ab 20 Uhr im Strawinsky-Saal auf. Karten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt zehn Euro) können in der Tourist-Information in der Karlstraße 58 oder telefonisch unter 0771/857-221 vorbestellt werden.