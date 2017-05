Donaueschingen Junger Mann bedroht Passanten mit schusswaffenähnlichem Gegenstand

Mit einem stählernen Fahrradschloss hat am Dienstagnachmittag ein Mann in Donaueschingen Passanten bedroht. Die Geschädigten mussten davon ausgehen, dass es sich bei dem schusswaffenähnlichen Gegenstand um eine Waffe handelte. Nach einer Flucht durch die Innenstadt konnte der Täter festgenommen werden. Bei der Aktion wurden mehrere Beamte leicht verletzt.

Zu einem spektakulären Polizeieinsatz ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Donaueschinger Innenstadt gekommen: Ein 19-jähriger Asylbewerber wurde von mehreren Beamten festgenommen, nachdem er zuvor mit einem Stahl-Bügel-Schloss durch die Innenstadt gerannt war und mit dem schusswaffenähnlich aussehenden Gegenstand Personen bedroht hatte.

Die Geschädigten mussten dabei davon ausgehen, dass es sich bei dem Schloss um eine Schusswaffe handelt. Einer Passantin drückte der 19-Jährige das Stahlschloss gegen den Bauch. Auch diese Geschädigte nahm an, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte. Wie viele Personen von dem Täter tatsächlich bedroht wurden, ist noch unklar. Offenbar wurde jedoch niemand verletzt.

Bei seiner Tat war der Mann von der Lehenstraße zunächst in die Karlstraße bis zum "Vivalid" am Hanselebrunnen gerannt. Über die Bismarck- und Werderstraße führte die Flucht bis in die Schulstraße, wo der 19-Jährige schließlich von Polizeibeamten unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden konnte.

Mehrere Beamte und der Täter selbst wurden dabei verletzt – überwiegend sind die Verletzungen jedoch leichterer Natur. Das Motiv des jungen Mannes ist bislang völlig unklar. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 zu melden.