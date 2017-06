Wegen gleich mehrerer Verstöße muss sich ein 20-Jähriger verantworten, den die Polizei am Sonntagmittag zwischen Pfohren und Donaueschingen kontrolliert hat.

Ohne Fahrerlaubnis ist ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf einem Feldweg zwischen Donaueschingen und Aasen in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs gewesen. Zudem waren an dem Audi A4 selbst gemalte Kennzeichen angebracht.



Ein Zeuge verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Donaueschingen konnten den Mann schließlich kontrollieren. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verantworten.