Donaueschingen Junge Musiker räumen kräftig Preise ab  Musikschule erhält Qualitätssiegel

Die Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen traten beim wohl wichtigsten Musikwettbewerb in Deutschland an: "Jugend musiziert". Die Schüler haben dabei wieder kräftig abgeräumt. Nicht zuletzt auch durch das große Engagement der Musikschullehrer. Die wurden jetzt ebenfalls ausgezeichnet.

Oberbürgermeister Erik Pauly freute sich auf die Ehrung der Nachwuchsmusiker in der Musikschule. Er kehrte gerade vom Ort des Geschehens, von der Bürgermeisterkonferenz in Schramberg zurück. Der Musikwettbewerb hatte dort allerdings bereits im Februar stattgefunden. Jetzt wurden die jungen Musikschüler geehrt.

Beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" konnten sich die Donaueschinger hervorragend in Szene setzen. "Spaß und Freude am Musizieren, das zeichnet euch aus", sagte Musikschulleiterin Katrin Bleier. "Doch nicht nur das Ergebnis zählt, vielmehr ist die Entwicklung enorm, die ihr in der Zeit der Vorbereitung zum Wettbewerb gemacht habt".

Doch nicht nur die erfolgreichen Musikschüler wurden geehrt. Vor zwei Jahren wurde vom damaligen Leiter der Musikschule Gerhard Eberl, die Teilnahme an "Musik braucht Qualität" beim Verband deutscher Musikschulen initiiert. Musikschulen haben sich seit jeher zu höchstmöglicher Qualität bekannt, im Interesse der Schülerinnen und Schüler und zum Nutzen des bürgerschaftlichen und professionellen Musiklebens in Deutschland. Hierzu gehören Struktur und Angebot ebenso wie die Qualifikation der Lehrkräfte und der Leitung. Um musikinteressierten Menschen eine eindeutige Orientierung zu geben, hat der VdM (Verband deutscher Musikschulen) 1995 die Initiative "Qualitätszeichen Musikschule im VdM" angestoßen.

Eberl-Nachfolgerin Katrin Bleier hielt an dieser Initiative fest – mit großem Erfolg. Vergangene Woche nun kam Post ins Haus, die der Musikschule der Stadt Donaueschingen das Zertifikat "Qualitätssystem Musikschule" attestierte. Mit dabei eine Plakette, die zukünftig den Eingangsbereich zieren wird.

Diese Gelegenheit nutzte Bleier, auch die Musikschullehrer auf die Bühne zu holen. Die seien auch für die Erfolge der Musikschüler bei Regional-, Landes- und Bundeswettbewerbe mit verantwortlich. Die ständige Lernfähigkeit der Musikschule Donaueschingen, die hohe Motivation ihrer Mitarbeiter und deren fachliche Kompetenz seien die Garanten für die Zukunftsfähigkeit der Musikschule.

Geehrte

Geehrt wurden für die erfolgreiche Teilnahme am Regionalwettbewerb in Schramberg: Laura Marie Schröder (1. Preis), Maria Schnakinberg (2. Preis), Antonius Hall (1. Preis mit Weiterleitung zum Landesfinale), Lukas Schröder (1. Preis mit Weiterleitung zum Landesfinale), Elena Langenbacher (3. Preis), Tobias Frick (3. Preis), Melanie Frick (1. Preis) – alle Klavier. Laura-Marie Schröder, Coco Mell, William Khazatskiy (1. Preis) – alle Violine. Julius Hall und Felix Graf (2. Preis) – Violoncello. Sofia Preiss (1. Preis) – Violine, Maia Nele Dillmann (1. Preis) – Viola. Nils Georg (1. Preis), Joris Maier (1. Preis mit Weiterleitung zum Landesfinale), Brian Maier (1. Preis) – alle Drum-Set (Pop). Sonja Dinkelaker (1. Preis) – Gesang. Rebekka Amalie Happle (1. Preis mit Weiterleitung zum Landesfinale), Isabel Keller (1. Preis mit Weiterleitung zum Landesfinale) – Harfe.