Donaueschingen Junge Amerikaner zu Besuch bei Donaueschinger Realschülern

Groß war die Freude bei den Austauschschülern Graham, Tamar und Anne aus Cincinnati (Ohio USA), die auf Gegenbesuch bei den Realschülern sind. Zuvor waren die Donaueschinger in Amerika, wo sie mit den Gastfamilien sehr viel erlebten. Aktuell sind 25 Amerikaner in Donaueschingen, drei davon nützten das Schnuppertauchen mit dem Freien Tauch Team Schwarzwald. Im Parkschwimmbad ging es nach einer gründlichen Einweisung in die Fluten. Bild: Roger Müller