Donaueschingen Jugendliche besuchen Partnerstadt

Die Stadtverwaltung plant eine einwöchige Reise in den Pfingstferien nach Vác

Donaueschingen – Der Jugendaustausch zwischen Donaueschingen und Vác in Ungarn ist ein wichtiges Element der partnerschaftlichen Beziehung der Städte. In den Pfingstferien soll diese Freundschaft durch eine siebentägige Schülerbegegnung in Vác vertieft werden.

Vác liegt etwa 35 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt Budapest am Ostufer der Donau, am Donauknie. Rund 35 000 Menschen wohnen dort. In Ungarn bekannt und berühmt ist die barocke Stadt Vác durch den einzigen Triumphbogen Ungarns, die Barocksteinbrücke, das Siegestor, die Siebenkapelle und den imposanten Dom sowie dem Bischofspalast. Wer einmal in Vác war, der weiß, wie weit die Gastfreundschaft der Ungarn geht. So wird Vác ein sehr abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitprogramm organisieren bei dem Ausflüge nach Budapest und an den Plattensee ebenso auf dem Programm stehen werden, wie die Besichtigung der Synagoge, des Schlosses von Königin Sissi in Gödöllö, Museen und das Parlament in Budapest. Durch die Unterbringung in Gastfamilien werden die Jugendlichen zudem das ungarische Familienleben kennenlernen.

Am Schüleraustausch können neun Jugendliche teilnehmen, die mindestens 14 Jahre alt sind, in Donaueschingen wohnen oder eine Donaueschinger Schule besuchen, über gute englische Sprachkenntnisse verfügen und bereit sind, beim Gegenbesuch im Jahr 2018 einen Jugendlichen aus Vác aufzunehmen. Außer den Reisekosten von rund 400 Euro fallen keine weiteren Kosten an.

Auf Antrag gewährt die Stadt einen Reisekostenzuschuss von 150 Euro und die Deutsch-Ungarische Gesellschaft von 100 Euro pro Person. Zudem werden die Reisekosten voraussichtlich vom Regierungspräsidium Freiburg mit 20 Prozent bezuschusst. Schriftliche Bewerbungen mit Angaben zur Familie, zur eigenen Person (mit Passbild) und mit Begründung der Bewerbung werden von Heike Föhrenbach, Kulturamt Donaueschingen, Karlstraße 58, Donaueschingen, bis zum 15. April entgegengenommen. Auch für Fragen steht Heike Föhrenbach (Telefon 0771 857-226) gerne zur Verfügung.