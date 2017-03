Donaueschingen Jubiläumskonzert des Siedlerchors

Mit einem Jubiläumskonzert in der Donauhalle feiert der Siedlerchor am 11. November sein 60-jähriges Bestehen.

Auf dieses wichtige Ereignis wies die Chorleiterin Birgit Mundweiler in ihrem Bericht ausdrücklich hin. Größter Wunsch wäre es, noch zehn bis zwölf Sänger für dieses Ereignis zu finden. Ansonsten war sie mit ihren Sängern im Großen und Ganzen zufrieden. Es war ein gutes Jahr und sie freue sich, dass die Sänger jeden Freitag wiederkommen.

In seiner Rückschau gab der Vorsitzende Hans Hauger ein kleinen Abriss über die geleisteten Auftritte und Proben. Neben den Auftritten kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Im Anschluss stellte Hauger die Sänger mit dem eifrigsten Probenbesuch heraus. Bei allen 49 Singstunden waren Konrad Miggisch, Willi Kaiser und Hans Hauger anwesend.

Zum Dank dürfen in diesem Jahr alle Sänger eine Flasche Wein mit nach Hause nehmen. Chorleiterin Birgit Mundweiler bezeichnete dies scherzhaft als pädagogisch nicht sinnvoll, da dies ja eigentlich ein Anreiz für intensiven Probenbesuch sein sollte.

Die Wahlen gingen recht zügig von statten. Alle Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung. Hans Hauger als Vorsitzender, sein Stellvertreter Rainer Dudeck, Kassier Rudi Quadt, Schriftführer Philipp Dury und die Beisitzer Ralf Walter, Karl Schmidt, Martin Böhm und Erich Hinz. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Ralf Walter und Konrad Miggisch.

Im Jahr 2017 stehen wieder zahlreiche Termine an. Neben dem geplanten Jubiläumskonzert steht am 1. April das Frühjahrskonzert in Neudingen an, ein Altennachmittag im Altenheim Vogelsang am 18. Mai eine Matinee im Sankt Michael sowie ein Auftritt am 17. Dezember in der Christuskirche in Singen. Weitere Auftritte sind noch nicht bestätigt. Der Jahresausflug geht an den Vierwaldstättersee.

Hans Bolkart, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, freut sich, dass der Chor im Siedlerheim beheimatet ist. Mittlerweile sei es schwierig, das Heim kostendeckend zu führen. Deshalb werde angestrebt, einige zusätzliche Veranstaltungen ins Heim zu bekommen. Er wünschte dem Chor einen schönen Jahresverlauf und beim Jubiläumskonzert viel Erfolg.