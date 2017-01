Donaueschingen Jahrhundertprojekt: St. Hilarius erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

Die Heidenhofener Pfarrkirche wird derzeit umfangreich saniert – ein Jahrhundertprojekt für die Gemeinde. Bis zum Frühjahr soll der Chorraum fertig sein. Architekt Thomas Kreuzer stellt die Arbeiten beim Patrozinium vor.

Das Langhaus und der Turm der katholischen Pfarrkirche St. Hilarius Heidenhofen strahlt seit einiger Zeit in neuem Glanz. Beim Patrozinium stellte Architekt Thomas Kreuzer die Sanierung des altehrwürdigen Kirchenbaus vor. Bis zum Frühjahr sollen auch die noch anstehenden Arbeiten am Chorraum fertig werden.

Viele Generationen haben ihren Anteil zum Erhalt des altehrwürdigen Kirchengebäudes beigetragen. Die Anlage der heutigen Heidenhofener Kirche entstand an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, heißt es in der Dorfchronik. 1581 wurde der gedrungene Kirchturm mit dem charakteristischen Satteldach erbaut, 1614 das Langschiff eingeweiht und um 1700 entstand der barocke Innenausbau. Nach Forschungen von Kreuzer wurde das Dach 1713/14 ertüchtigt. Die letzte große Renovierung wurde 1909 vorgenommen. Weitere Renovierungen erfolgten 1969 im Außen- und 1981 im Innenbereich.

Bereits 2009 gab es eine Begehung mit der Erzbischöflichen Bauamt. Dabei wurden erhebliche Schäden an den Natursteinen, Fensterlaibungen, am Glockenstuhl, am Langhausdach, an Stützhölzern, Feuchteschäden in der Dachkonstruktion und Risse zutage gefördert.

Beim Pfarrfest vor fünf Jahren teilte Architekt Kreuzer den Besuchern mit, wie es um ihre Dorfkirche bestellt ist. Die kalkulierten Sanierungskosten beliefen sich auf gut 600 000 Euro. Weil aber der Eigenanteil von 300 000 Euro von der kleinen gut 200 Mitglieder zählenden Pfarrgemeinde nicht zu stemmen gewesen wäre, wurde versucht, die Sanierungsmaßnahmen auf Kosten von 400 000 Euro zu reduzieren. Für den erfahrenen Fachmann allerdings keine solide Lösung.

Erst mit der Entscheidung zum Verkauf des Pfarrhauses wurde der Weg frei für die große ursprünglich vorgeschlagene Sanierung des mittelalterlichen Kirchengebäudes. Und die wurde dann 2015 auch zügig angegangen: Außensanierung von Turm und Langhaus, Sanierung von Fensterlaibungen, statische Ertüchtigung der Dachkonstruktion und eine neue Biberschwanzeindeckung, Dachkreuze und Wetterfahne wurden saniert sowie Holzböden über den Gewölben eingezogen. Im Turm wurden die Aufgänge und der Glockenstuhl ertüchtigt und die Turmuhr saniert.

Zum renovierten Erscheinungsbild des Kirchturms sagte Architekt Kreuzer: „In Respekt vor dem mittelalterlichen Bauwerk“, habe man die Lisenen, die Natursteinaufmalung an den Turmkanten, überstrichen. „Damit kommt das mittelalterliche Bauwerk jetzt auch mittelalterlich daher.“

Mit den restlichen Arbeiten am Chorraum, die bis zum Frühjahr fertig werden sollen, belaufen sich die Gesamtkosten für die umfangreiche Sanierung auf 612 000 Euro. Obwohl keine Baulast besteht, übernimmt die Stadt Donaueschingen wie üblich zehn Prozent der Gesamtkosten. Diözese und Denkmalamt bezuschussen die Baumaßnahme. Durch den Verkauf des Pfarrhauses ist nun auch der Eigenanteil der Pfarrgemeinde finanziert.

Entspannt zeigte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Wiesendorfer, die den ganzen Spannungsbogen dieser Jahrhundertsanierung maßgeblich mit verantwortet hat: „Jetzt haben wir was G’scheites“, sagte sie und fuhr fort: „Jetzt können wir uns richtig freuen über unsere schöne Kirche.“

Heidenhofen

Im Jahr 2010 hat die Donaueschinger Teilortschaft Heidenhofen ihr 1250-jähriges Bestehen gefeiert. Der Historiker Thomas Wieners zählt die Pfarrkirche St. Hilarus Heidenhofen zu den fünf Urkirchen der Baar, an deren Altären Verträge geschlossen, Stein und Bein geschworen wurde. Das ganze Mittelalter hindurch war Heidenhofen zudem die zuständige Pfarrkirche für die beiden Nachbargemeinden Aasen und Biesingen.