Donaueschingen Jahresrückblick 2016: Eine Stadt feiert ihre sanierte Donauquelle

Neuer Glanz im Residenzviertel und an der Donauquelle: Groß wird die Fertigstellung gefeiert

Donaueschingen – Drei Jahre wurde saniert, drei Tage gefeiert: Denn schließlich gilt die Sanierung der Donauquelle mit dem angrenzenden Residenzviertel als Aushängeschild der Stadt und lockt viele Touristen an. Viel Geld und auch viel Arbeit steht in der Kosmetikbehandlung für das touristische Alleinstellungsmerkmal: An 30 Abenden war die Neugestaltung des Viertels Thema im Gemeinderat, 7,4 Millionen Euro hat allein die Stadt investiert, hinzukommen noch Fördermittel aus diversen Töpfen.

Lange Zeit legte sich der Baustellenstaub auf das Viertel und auch die Donauquelle war verschwunden. Sie wurde in mehr als 400 Einzelteile zerlegt und über ganz Baden-Württemberg verteilt – denn die entsprechenden Fachmänner sorgten dafür, dass Mutter Baar und die Tierkreiszeichen saniert, ergänzt und auch ersetzt wurden.

Doch dann konnte endlich gefeiert werden: Mit dem Donauquellfest, das sich über das Residenzviertel erstreckte und einem Festakt direkt an der Quelle, bei dem natürlich auch die lokale Prominenz nicht fehlen durfte: Während Oberbürgermeister Erik Pauly auf die Sanierungsarbeiten und die Bedeutung des Residenzviertels einging, stellte Guido Wolf die Donauquelle und die Donau in den Zusammenhang mit dem EU-Austritt der Briten. Die Donau stehe für Europa. Und anstatt immer nur die Idee der Einheit zu sehen, müsste auch auf die Vielfalt eingegangen werden. Fürst Heinrich zu Fürstenberg erinnerte an die Historie der Quelle und Thorsten Frei berief sich auf Kaiser Tiberius: "Wenn Tiberius gesagt hat, dass die Donauquelle hier ist und er dann auch noch römischer Kaiser wurde, dann ist die Donauquelle auch hier."

Die sanierte Donauquelle wird eine große Rolle im neuen Tourismuskonzept spielen und auch das Donauquellfest soll sich etablieren. Gemeinsam mit dem Brauereifest soll es sich als eine Großveranstaltung im zweijährigen Turnus etablieren – und schon im kommenden Jahr ist es so weit und es wird eine Neuauflage des Donauquellfestes geben. Und in die Zukunft wird auch schon gedacht. So gibt es bereits von der GUB die Idee, wenn alle Konzepte umgesetzt sind und die ganze Innenstadt und der Donauzusammenfluss aufgewertet sind, unter dem Motto Donaueschingen 2026 – die Quellstadt im neuen Glanz“ groß zu feiern.