Irmapark nimmt langsam Gestalt an

Am Ufer der Brigach soll ein Spielplatz entstehen, auf dem sich alle Generationen von Donaueschingern wohlfühlen. Erste Spielgeräte werden nun aufgebaut.

Trotz kalter Witterung geht es neben der Christuskirche weiter heiß her. Nachdem Ende 2016 bereits im Bereich der Brigach die lange Sitzreihe einbetoniert und die beiden Treppen angelegt worden waren, folgt nun der nächste Streich bei der Realisierung des 600 000-Euro-Projektes, welches das Brigachufer und den dortigen Park aufwerten und zum generationenübergreifenden Tummelplatz werden lassen soll: Zunächst indes kommt die junge Generation zu ihrem Recht, denn Arbeiter haben nun mit der Installation der Holzgeräte auf dem Spielplatz begonnen. Man ist in Sachen Fortschritt im Irmapark also keinesfalls auf dem Holzweg. Weitergehen soll es bald mit dem zweiten Bauabschnitt. Unklar ist noch die Frage, ob die Irmastraße weiter beruhigt oder gesperrt werden wird.