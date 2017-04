Donaueschingen Irmapark: Spielgeräte dürfen noch nicht genutzt werden

Auch wenn der Spielplatz im Irmapark schon fertig ist: Die Verwaltung bittet Eltern, ihren Kindern dort das Spielen noch nicht zu erlauben. Der Grund: Die Geräte haben noch keinen TÜV.

Die Spielgeräte im Irmapark laden schon zum Klettern und Toben ein. Und obwohl die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Irmaparks größtenteils abgeschlossen sind, sollte Kinder den neuen Spielplatz noch nicht nutzen. "Um die Sicherheit der Kinder beim Spielen an diesen Anlagen und Geräten zu gewährleisten, ist vor einer Freigabe und Nutzung des gesamten Spielplatzes eine sogenannte sicherheitstechnische Abnahme durch den TÜV erforderlich", teilt Matthias Hummel vom Hauptamt mit. Diese TÜV-Abnahme soll am Freitag, 21. April, erfolgen. Bis dahin sei eine Nutzung des Spielplatzes nicht möglich. Die Stadtverwaltung freue sich, allen Kindern einen neugestalteten Spielplatz anbieten zu können. Gleichzeitig appelliert die Stadt auch an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern, auch bei hoffentlich schönem Wetter an Ostern und den Osterferientagen den TÜV-Abnahmetermin am Spielplatz Irmapark abzuwarten, um danach mit Sicherheit sowie viel Spaß und Freude den Spielplatz nutzen zu können.