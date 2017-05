Donaueschingen Irmapark: Eltern sorgen sich wegen "Todeshügel"

Kaum ist der Spielplatz im Irmapark fertig, gibt es besorgte Elternstimmen. Der Hügel, auf dem das Klettergerüst steht, sei zu steil und somit gefährlich.

Besorgte Eltern nehmen den neuen Spielplatz im Irmapark kritisch unter die Lupe. Das Wort "Todeshügel" wird sogar formuliert. Denn das Kletterschloss steht auf einer Anhöhe, die man erst erklimmen muss.



Dahinter steckt eine pädagogische Idee: Kindern können sich den Weg mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden erklettern. "Es gibt flache Wege – also Wege, die leichter zu begehen sind – und es gibt steilere Wege – also Wege, die schwieriger zu begehen sind", sagt Beatrix Grüninger von der Stadtverwaltung.



Bei der Planung sei großen Wert darauf gelegt worden, die individuelle Lernerfahrung bei Kindern zu fördern und keinen Spielplatz „aus dem Katalog“ zu bauen. Damit sich die Kinder bei ihren Experimenten nicht verletzen, sei der Hügel mit einem weichen Kunststoffbelag ausgestattet.



"Um die Sicherheit der Kinder beim Spielen auf dem neu gestalteten Spielplatz zu gewährleisten, erfolgte vor der Freigabe und Nutzung des gesamten Spielplatzes eine sogenannte sicherheitstechnische Abnahme durch den TÜV. Hierbei hat es keinerlei Beanstandungen gegeben", so Grüninger.