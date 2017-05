Daoneuschingen Internationaler Museumstag: Das ist auf der Baar geboten

Beim Internationalen Museumstag zahlen Besucher keinen Eintritt. Zahlreiche Sonderaktionen geben Einblick in die Kunst und auch der Nachwuchs wird ins Programm eingebunden.

"Spurensuche. Mut zur Verantwortung" – unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag, 21. Mai, der Internationale Museumstag statt. Mit dabei auch die Einrichtungen des Städtedreiecks. Im vergangenen Jahr bewarben die drei Städte Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen in diesem Bereich ihre Veranstaltungen gemeinsam. "Damals wurde auch beschlossen, diese Kooperation im zweijährigen Rhythmus beizubehalten, sodass der gemeinsame Auftritt der drei Städte erst wieder im Jahr 2018 vorgesehen ist", sagt Beatrix Grüninger vom Donaueschinger Rathaus. Trotzdem wird am Sonntag wieder einiges geboten sein – bei freiem Eintritt natürlich.