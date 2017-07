Donaueschingen Integration mit dem Eisstock

Ein gebürtiger Pakistaner hat in Donaueschingen über das Eisstockschießen neue Freunde und eine neue Leidenschaft gefunden.

Welche Sportart bringen wir mit Pakistan in Verbindung? Da fällt dem Sportfreund zunächst Cricket ein. Cricket sei in Pakistan mehr als nur ein Sport, es sei so etwas wie eine zweite Religion, weiß die Internetplattform www.planet-wissen.de. Manche sagen sogar, dass Cricket die Wunden des Krieges heilen könne und die verfeindeten Nachbarstaaten Indien und Pakistan wieder näher zusammenbringe. Denn wer Cricket spiele, nehme in dieser Zeit kein Gewehr in die Hand. Ein schöner Gedanke.

Und dann erinnern sich die Älteren unter uns an das Hockey-Finale bei den Olympischen Spiele 1972 in München. Damals stand Deutschland gegen Pakistan im Endspiel und gewann 1:0. Es folgte ein Eklat: Weil sich die Asiaten durch die Schiedsrichter um den Sieg betrogen fühlten, ließen einige pakistanische Spieler bei der Siegerehrung ihren Frust heraus, indem sie despektierlich die vom deutschen IOC-Mitglied Berthold Beitz überreichten Silbermedaillen sogleich in der Hosentasche des Trainingsanzuges oder gar in den Badelatschen verschwinden ließen. Später entschuldigte sich der pakistanische Hockeyverband für dieses Verhalten.

Doch welche Sportart könnte neben Cricket und Hockey in dem islamisch geprägten Land außerdem noch populär sein? Eisstockschießen ganz sicher nicht. Denn im Winter braucht's dafür Eis und bis auf den äußersten Norden herrscht in Pakistan subtropisches Kontinentalklima, in den Sommermonaten liegen die durchschnittlichen Temperaturen in der Regel über 30 Grad. Da ist es umso verwunderlicher und gleichzeitig bemerkenswert, dass in der Donaueschinger Mix-Eisstockschützenmannschaft um Beate Glatz, Blaženka Bandur und Wilfried Dreher jetzt auch ein Flüchtling aus Pakistan mitmischt. Er heißt Aqeel Muhhamad, wohnt im früheren Sternen-Saal, und stand vor einiger Zeit am Zaun des Eisstockschützengeländes am Rand des Schlossparks. Er schaute den Spielern beim Training zu und die dachten, Aqeel Muhhamad wartet auf Freunde, um mit denen für das leider ausgefallene Gerümpel-Turnier zu trainieren. Die Eisstockschützen riefen ihn zu sich und schnell wurde klar, dass Aqeel Muhhamad nur aus Neugier das Training beobachtet hatte. Wo er jetzt schon einmnal da sei, solle er doch ein paar Schüsse probieren. Was er auch tat.

Das war vor zwei Monaten. Mittlerweile hat Aqeel Muhhamad sein erstes Turnier mit den neuen Freunden gespielt. Die Mannschaft verlor. Doch was soll's, keiner der Vier verdient mit dem Eisstockschießen sein Geld und erfreut stellen die Teamkameraden fest, dass Aqeel Muhhamads Deutsch schon viel besser geworden ist.