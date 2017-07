Hüfingen Integration am Sportplatz

Jugendabteilung des Sportvereins organisiert neunten Kooperationstag für 101 Kinder aus fünf Schulen

Mundelfingen (bom) Die Kinder warfen sich die mit Wasser gefüllten Luftballons zu und hatten einen Riesenspaß an einer Veranstaltung dabei gewesen zu sein, die sich vom Schulalltag deutlich abhebt. Einen Vormittag lang standen Spiele im Vordergrund, in denen nicht der Wettkampf und das Gewinnen, sondern Spiel und Spaß in den Fokus rückten.

Die Bräunlinger Geländespieler und Georg Tritschler organisierten für die Teilnehmer neun Spiele, in denen der Gedanke der gegenseitigen Unterstützung, des Helfens und des gemeinsamen Erreichens des Spielziels dominierten. Die Jugendabteilung des SV Mundelfingen unter der Leitung von Daniel Schwarz und Initiator Dietmar Schnottalla organisierte den neunten Kooperationstag, der Schüler aus fünf Schulen vereinte und dazu beitrug, Barrieren abzubauen. 101 Kinder und über 30 Lehrer und Betreuer erfuhren ein Stück lebendige Integration, die junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Konfessionen mit und ohne Handicap einander näher brachte. In jedem Spiel stand der Gedanke der gegenseitigen Hilfe im Vordergrund, die in einem gemeinsamen Erreichen des Leistungsziels bestand. "Wir stellen die Teams so zusammen, dass sich von jeder Schule Kinder in einer Gruppe befinden. Alle Teilnehmer sind bei uns Sieger", bemerkt Schnottalla. Auch das gemeinsame Essen, der SV Mundelfingen spendierte Grillwürste, trug dazu bei, dass die Kinder sich näher kamen. Zu den Teilnehmern zählten: AWO-Kindergarten, Schellenberg-Schule, Realschule Blumberg, Karl-Wacker Schule und Heinrich-Feurstein-Schule.