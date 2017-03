Donaueschingen Innovationswalz: Die digitalen Bildungshelden sind von ihrer Reise zurück

Die drei FG-Abiturienten Lukas Werb, Alexander Kaiser und Philipp Bürk haben auf ihrer Innovationswalz viel erlebt. Das Fazit: Es wird im Bildungswesen viel mit den Möglichkeiten der Virtuellen Realität experimentiert, doch am Ziel ist noch niemand. Aber Donaueschingen spielt ganz vorne mit.

Von der Buchmesse in den Vatikan und quer über den Atlantik in die Elite-Uni Harvard und zu Google. Über drei Monate waren Lukas Werb, Alexander Kaiser und Philipp Bürk auf ihrer Innovationswalz unterwegs und haben zahlreiche Eindrücke gesammelt. Am 17. Oktober zogen die drei Abiturienten des Fürstenberg Gymnasiums aus Donaueschingen aus und verabschiedeten sich am Ortsschild von OB Erik Pauly. Heute werden sie wieder in großem Rahmen in Donaueschingen einziehen, denn in den Donauhallen findet das Innovationsforum statt, wo sie von ihren Erfahrungen berichten werden.

Eindrücke haben sie auf ihrer Reise viele gesammelt und auch ihre Erfahrungen ausgetauscht. Dabei war die Jugend nie ein Hindernis, sondern auch ein Türöffner: „Wir wurden überall ernst genommen“, blickt Lukas Werb zurück. So haben sie beispielsweise Doktoranden den Umgang mit der Virtuellen Realität (VR) bei gebracht. Manchmal machte es die Jugend sogar leichter, denn wo sonst ein Hintergedanke oder ein Verkaufsgespräch vermutet worden wäre, konnten die drei völlig ohne Vorbehalte über die Möglichkeiten, VR in der Bildung einzusetzen, diskutieren. Dabei wurden sie auch mit der einen oder anderen Frage konfrontiert, die sie so nicht erwartet hatten: „Eine Lehrerin in Berlin hat ein Budget von 20 000 Euro und wollte von uns wissen, in welche Technik sie investieren soll.“

Beeindruckend war vor allem der Besuch an den großen, namhaften Hochschulen. Wobei es auch manchmal etwas Hartnäckigkeit bedurfte: In Harvard hatten die drei beispielsweise für einen Termin angefragt, aber keinen bekommen. Also standen sie eine halbe Stunde vor der Pforte, ein Dozent sprach mit ihnen und wurde so zum Türöffner für die Eliteuni. „Allerdings musste Alex dann erst noch einmal kurz heim und die Technik holen“, sagt Lukas Werb.

Und das Fazit der Reise: „Unbeschreiblich“, fasst Werb zusammen. Viele Eindrücke, Erkenntnisse und Erlebnisse müssen auch erst noch sortiert und aufgearbeitet werden. Aber eines kann man schon sagen: „In Deutschland wird vergleichsweise viel versucht.“ Doch nicht immer ist es allein die Technik, die benötigt wird: „In der Smartschool in Saarbrücken gab es die neuste Technik, aber die Lehrer hatten nicht wirklich eine Ahnung davon“, sagt Werb. Und selbst die Vertreter der Digital Natives, die Zeiten ohne Google, Wikipedia und Facebook gar nicht kennen, haben auf ihrer Reise festgestellt: Manchmal ist es einfach auch zu viel.

Oft fehlt das Konzept oder der Plan. Aber probiert wird viel: Überall werden die Möglichkeiten getestet. Was geht? Was nicht? Und was ist aus pädagogischer Sichtweise überhaupt sinnvoll. Mario Mosbacher, Schulleiter des Fürstenberg Gymnasiums, spricht in diesem Zusammenhang gern von „Spielkindern“ – Lehrer und Schüler, die das Neue ausprobieren und die Möglichkeiten testen wollen. Es braucht Begeisterung und einen unverbauten Blick. Und eben solche Spielkinder haben Lukas Werb, Alexander Kaiser und Philipp Bürk auf ihrer Reise viele gefunden. Es ist sozusagen ein Netzwerk von Spielkindern entstanden, die nun ihre Erfahrungen austauschen können. „Wir haben nun Kontakte, die wir sonst nie bekommen hätten“, sagt Mosbacher. Ein Netzwerk von gleichgesinnten Spielkindern, die alle einen Weg für die Zukunft suchen. Und der Schwarzwald spielt in der obersten Liga mit.

Innovationswalz

