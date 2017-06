Donaueschingen In Fußfesseln abgeführt

Razzia am Mittwochmorgen gehörte zu Aktion der Polizei in Süddeutschland gegen die italienische Drogen-Mafia.

Bizarre Szenen spielten sich am frühen Mittwochmorgen in der beschaulichen Eichendorffsstraße ab. Um 4 Uhr waren sechs Fahrzeuge mit Polizisten in Zivil und eine mit Helm und schusssicheren Westen ausgerüstete SEK-Einheit vorgefahren (wir berichteten kurz). Mit einem Rammbock stießen sie nach Augenzeugenberichten eine Haustür auf und verschafften sich wenig später per Sprenung Zutritt zu einer Wohnung, in der eine Familie mit zwei sechs Jahre alten Töchtern wohnt. Nachdem der darin vermutete Mann dingfest gemacht worden war, rückte das Kommando eine halbe Stunde später ab. Die Durchsuchung, auch mit Spürhunden, dauerte bis gegen 9 Uhr. Der Verdächtige, der in der Karlstraße ein Geschäft führen soll, wurde dort in Handschellen und Fußfesseln aus der Wohnung un in Haft gebracht.

"Wir dachten, bei uns ist die Gasleitung geplatzt", schildert eine Nachbarin den Knall, als die Wohnungstür gesprengt wurde. Nicht weniger beruhigend war die Präsenz der Polizei, die auch noch an anderen Orten in der Stadt in Aktion war. Unter anderem durfte man zeitweise den Schalterraum der Sparkasse beim Rathaus nicht betreten.

Die Aktion zählte zu einem Schlag gegen die in Süddeutschland agierende italienische Mafia. Erst am Freitagnachmittag erklärten sich Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Tuttlingen zur Aktion, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch die Schüsse auf die Hinterstadt-Gaststätte in Hüfingen am 27. Mai soll auf das Konto der Bande gehen.