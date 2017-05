In Donaueschingen machen Schüler Kunst

Eine Stadt im Zeichen der IMTA. Musische Tagung bringt 1300 Schüler und viele Lehrer in die Baar. Über 140 Vorführungen aus allen Bereichen der Kunst

Donaueschingen – Eine ganze Stadt steht im Zeichen kreativer Schüler, die tanzen, singen, malen und sich sportlich betätigen. Die Imta, die internationale musische Tagung 2017, lockt am Mittwoch 1300 Schüler aus 90 Schulen und viele Lehrer aus ganz Südbaden und den angrenzenden Bodenseestaaten auf die Baar. An über zehn Standorten in der gesamten Innenstadt verteilt spielen sich die insgesamt über 140 Vorführungen ab. Ziel der Veranstaltung des Schulamtes ist es, den Lehrern Anregungen für eine kreative Gestaltung des Unterrichts zu geben.

Bei der Eröffnungsveranstaltung "ohne Worte" in den Donauhallen standen bereits die Aktivitäten der Schüler im Vordergrund. Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly waren gerade einmal vier Wort gestattet: "Die IMTA 2017 ist eröffnet."

Ansonsten glänzte das Eröffnungsprogramm mit musikalischen, pantomimischen und tänzerischen Vorführungen, die den tosenden Applaus des Publikums in der proppenvollen Donauhalle erhielten. Schüler der Donaueschinger Erich-Kästner-Scule, der einheimischen Realschule und der ortsansäßigen Karl-Wacker-Schule glänzten ebenso mit tollen Programmpunkten wie die Hüfinger Lucian-Reich-Schule und die Erhard-Junghans-Realschule aus Schramberg.