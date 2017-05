Donaueschingen "In Donaueschingen lebt es sich nach wie vor sicher"

"In Donaueschingen lebt es sich nach wie vor sicher"

Der frühere Revierleiter Jörg Rommelfanger zur Kriminalitätsstatistik 2016. Nach ihr bleiben 92,5 Prozent der Flüchtlinge unauffällig.

Jörg Rommelfanger, bis Ende Februar Leiter des Donaueschinger Polizeireviers, redet bei der Präsentation der Donaueschinger Kriminalstatistik für das Jahr 2016 nicht lange um den heißen Brei: Die deutliche Steigerung der Kriminalität sei auf die in der ehemaligen Kaserne lebenden Asylbewerber zurückzuführen. 268 Straftaten sind im vergangenen Jahr von Flüchtlingen begangen worden, 2015 waren es 133. In seinem schriftlichen Jahresbericht erwähnt Rommelfanger einen "entsprechenden Personenkreis", der erst im zweiten Halbjahr 2016 nach Deutschland gekommen ist. Auf Nachfrage erklärt er, wen genau er damit meint: alleinreisende junge Männer. Gleichzeitig seien deren Chancen, als Asylbewerber anerkannt zu werden, gesunken. Das erkläre, dass deren Motivation, sich gesetzeskonform zu verhalten, gesunken sei. Doch dann kommt das ganz große Aber: "92,5 Prozent der Flüchtlinge und damit die ganz große Mehrheit ist nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten."

Generell attestiert der Polizeibeamte Donaueschingen, eine sichere Stadt zu sein, in der man sich auch in der Nacht auf die Straße wagen könne: "Hier lebt es sich nach wie vor sicher." Oberbürgermeister Erik Pauly hat die Kriminalstatistik ganz genau unter die Lupe genommen: "Es wird deutlich, dass die Polizei trotz der immensen Anforderungen durch die Erstaufnahmestelle in Donaueschingen für eine stabile Sicherheitslage gesorgt hat." Den großen Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen führt der Rathauschef auf die Präventionsarbeit der Polizei zurück: "Da wurde viel geleistet."

Von den 268 Straftaten von Asylbewerbern entfallen zehn auf Rauschgiftdelikte. Die Mehrzahl machen Diebstähle aus, nämlich 125. Meist handelt es sich dabei um Ladendiebstähle. 15 Delikte sind Flüchtlings-typisch wie Verstöße gegen das Aufenthalts-und Asylverfahrensgesetz. Daneben registrierte die Polizei 31 leichte und 34 schwere oder gefährliche Körperverletzungen – wobei sich 57 dieser Delikte innerhalb der Erstaufnahmestelle abspielten. Knapp über 3000 Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr laut Angabe des Regierungspräsidiums das Asylbewerberheim durchlaufen. Davon konnten 228 Asylbewerber von der Polizei als Tatverdächtige festgestellt werden. Wenn man diese Personen der Erstaufnahmeeinrichtung zuordnet, kommen lediglich 7,5 Prozent der dort Lebenden als Tatverdächtige in Betracht. Da eine Differenzierung der Erstaufnahmeeinrichtung und der weiteren Asylunterkünfte in Donaueschingen laut Polizei nicht vorgenommen werden kann, geht sie sogar von einem noch niedrigeren Prozentsatz aus. Die Polizei hat auch ausgerechnet, wie die Kriminalstatistik ohne Flüchtlinge aussehen würde. Die Fallzahl läge dann bei 1288, was einer Steigerung von 7,8 Prozent im Vergleich zu 2015 bedeutet hätte. Mit Asylbewerbern liegt der Anstieg bei 29,1 Prozent (347 Fälle). Der Fünf-Jahres-Mittelwert beträgt 1149 Fälle.

Interessant auch der Blick auf die Aufklärungsquote: Bei 1100 Straftaten ermittelte die Polizei 877 Tatverdächtige (das sind 202 oder 29,9 Prozent mehr als 2015) . Daraus errechnet sich eine Aufklärungsquote von 71,4 Prozent. Diese Quote liegt deutlich über dem Spitzenwert des Polizeipräsidiums (63,4 Prozent) sowie über der Aufklärungsquote des Schwarzwald-Baar-Kreises (62,0 Prozent). Unter den Tatverdächtigen waren 18 Kinder (2015: 12), 76 Jugendliche (77), 109 Heranwachsende (81) und 674 Erwachsene (505). Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen liegt bei 45,3 Prozent (397) und damit deutlich über dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre.

