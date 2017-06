Neudingen Imkern als Hobby: Bienenfleiß bringt leckere Erfolge

Der Neudinger Karl Scherer imkert seit gut fünf Jahren. Sein Hobby betreibt er mit vielen tausend Tieren.

Bienen sind Tiere, vor denen die meisten Menschen Angst haben. Keine Angst vor diesen kleinen, nützlichen Tieren dürfen Menschen wie Karl Scherer haben. Denn der 68-Jährige ist Imker. Bereits seit fünf Jahren geht der Neudinger diesem Hobby nach. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte, wie sie im Buche steht.

"Ein älterer Herr aus unserer Nachbarschaft hatte früher schon immer Bienen. Ich habe dort immer meinen Honig bezogen und so kamen wir öfter ins Gespräch über seine Leidenschaft. Eines Tages schenkte er mir dann ein Volk Bienen und so begann alles", so Scherer. Weiteres Kriterium war natürlich seine Liebe zum süßen Nahrungsmittel Honig. Der Nachbar stand Scherer auch mit Rat und Tat zur Seite. "Imkern kann man zwar auch in Kursen lernen, die sind jedoch sehr zeitintensiv und nicht immer optimal", so Scherer. Am besten sei es, wenn man von einem langjährigen Imker unter die Fittiche genommen wird.

Scherer musste aus eigener Erfahrung lernen, was harte Winter für Imker bedeuten. So verlor er bereits in den ersten Wintern einige seiner Völker. "Im Winter verhungern viele Bienen. Während der kalten Jahreszeit bilden die Bienen im Bienenstock eine Art Zentrum, das sie umkreisen und sich somit warmhalten. Die Aufgabe des Imkers während dieser Zeit ist es, den Tieren ein Konzentrat aus Zucker und Wasser und anderen Inhaltsstoffen bereitzustellen. Sind die Bienen zu schwach, haben sie nicht genug Kraft, um sich warm zu halten", erklärt der Imker. Der zweite natürliche Feind der Tiere sind so genannte Varroamilben. Um seine Tiere vor diesem Unheil zu beschützen, behandelt der Imker seine Völker, die im Schnitt aus 20 000 bis zu 50 000 Bienen bestehen, mit unterschiedlichen Mitteln.

"Da ich selbst noch nicht so lange Imker bin, habe ich Bedenken, dabei etwas falsch zu machen. Das ist bei mir auch ein Grund, warum ich öfter nach meinen Völkern sehe", so Scherer. Besonders die Zeit von Mai bis August ist sehr zeitintensiv. Dies ist nämlich die Zeit zwischen den beiden "Ernten"." Geimkt wird beim Neudinger Imker nämlich einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Hierbei zeigt sich bei der Farbe des Honigs, von welcher Ernte er ist. So ergibt die Frühjahresblüte durch ihre Bestandteile wie Löwenzahn und Raps einen eher gelblich erscheinenden Honig und die Sommerblüte einen eher dunklen.

Bei der eigentlichen Tätigkeit geht es darum, den Honig aus den Waben zu holen. Zunächst fließt der Honig von selbst aus den Waben, im Anschluss muss die Wabe dann vom Imker geschleudert werden. Danach darf der Honig nicht erkalten, sondern muss sofort weiterverarbeitet werden. Ein wichtiger nächster Schritt ist unter anderem, den Wassergehalt des Honigs zu prüfen. Zu wässriger Honig darf nämlich nicht verkauft werden.

Für Karl Scherer ist dabei nicht der Ertrag seiner Tiere das Wichtigste, sondern deren Wohlbefinden und sein Spaß am Imkern. Vertrieben wird sein Honig unter dem Etikett "Honigmanufaktur".

Die Fakten

In Deutschland gibt es rund 115 000 Imker, die sich um etwa 800 000 Bienenvölker kümmern. Circa 1,1 Kilogramm Honig isst der Durchschnittsdeutsche pro Jahr. Nachwuchsgewinnung ist für die Branche ein Problem: Im Schnitt sind Imker 57 Jahre alt. Herausforderungen sind abnehmendes Blütenangebot und die Anwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft.