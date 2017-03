Donaueschingen Im Gemeindehaus: 17 Banner zeigen die Geschichte der Reformation

Eine Ausstellung zeigt die Geschichte der evangelischen Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese ist bis zum 19. März im evangelischen Gemeindehaus in Donaueschingen, Max-Egon-Str. 21a, zu besichtigen.

Ehren- und Hauptamtliche aus dem ganzen Kirchenbezirk haben in den vergangenen Monaten viele Einzelheiten und Fakten zur Reformationsgeschichte in allen Gemeinden zusammengetragen und sie auf 17 Aufstellbannern zu präsentiert.

Die Geschichte evangelischen Lebens in unserer Region in den vergangenen 500 Jahren seit dem Thesenanschlag vom 31. Oktober 1517 ist äußerst vielfältig. Die Ausstellung umfasst alle Möglichkeiten und Formen, wie die Gedanken der Reformation sich in unserer Region festsetzten und ausbreiteten: Da wird gezeigt, wie sich die Reformation schon ab dem 16. Jahrhundert etwa in St. Georgen, Mönchweiler oder Buchenberg bemerkbar machte, wie ausgehend von Württemberg sich der evangelische Glaube in Tennenbronn, Tuningen oder der Ostbaar verbreitete. In Villingen und Donaueschingen war es im 19. Jahrhundert zum Teil eine Reformation von oben. Erst im 20. Jahrhundert bildeten sich aus einer typischen Diasporasituation heraus evangelische Gemeinden in Blumberg, Hüfingen-Bräunlingen und Bad Dürrheim.

Am Sonntag, 5. März, findet nach dem Gottesdienst in der Christuskirche gegen 11.30 Uhr eine öffentliche Einführung statt. Die Ausstellung ist geöffnet: Montag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 und 18 bis 21 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr und Sonntag 11.30 bis 18 Uhr. Wer Interesse an einer Führung oder Erläuterungen hat, kann beim Pfarramt entsprechende Zeiten erfragen.

Anmeldung von Gruppen über das evangelische Pfarramt, Telefon: 0771/92944410, E-Mail: pfarramt@ekido.de.