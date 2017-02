Donaueschingen Im Donaueschinger Rathaus: Erik Pauly übt den Ernstfall mit Reservisten

Der Donaueschinger Oberbürgermeister und Oberstleutnant der Reserve Erik Pauly hat eine Wehrübung im Bereich der zivilmilitärischen Zusammenarbeit geleitet.

Die den Landratsämtern angegliederten Kreisverbindungskommandos (KVK) der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis und der Stadt Freiburg sowie das dem Regierungspräsidium Freiburg zugewiesene Bezirksverbindungskommando (BVK) übten gemeinsam in einem Ausbildungsverbund. Neben einer Waffen- und Schießausbildung im Schießkino des Jägerbataillons 292 in der Donaueschinger Kaserne am Vormittag wurde nachmittags im Donaueschinger Rathaus der reale Einsatz der einzelnen Kommandos geprobt. An einer konkreten Lage wurde umfassend – von der Herstellung der Einsatzbereitschaft bis hin zur Bundeswehranforderung durch den Landrat im Katastrophenfall – geübt.