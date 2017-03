Donaueschingen/Hannover IT-Kaufleute aus Donaueschingen besuchen die Cebit in Hannover

IT-Kaufleute aus Donaueschingen besuchen die Cebit in Hannover

Schüler aus dem IT-Fachbereich informieren sich auf der Messe über die aktuellen Entwicklungen und Anforderungen für ihren Beruf.

Die Nase im digitalen Wind: 47 Schüler des ersten und zweiten Ausbildungsjahres der Informatikkaufleute und IT-Systemkaufleute der Kaufmännischen- und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) besuchen zu Ausbildungszwecken in Hannover die Computermesse Cebit. Ziel war es, die digitale Transformation in ihrer Gesamtheit erleben und sich fit machen für neue Herausforderungen in Betrieb und Schule.