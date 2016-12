Donaueschingen IMTA: Innenstadt wird zur Kunstgalerie

Das Schulamt bereitet Großveranstaltung vor: Denn bei der IMTA im Mai sollen auch die Händler, die Gastronomie und die Schulen integriert werden.

Es soll nicht nur eine Veranstaltung für das Fachpublikum werden: Wenn am 31. Mai die 61. Internationalen Musischen Tagung (IMTA) in Donaueschingen stattfindet, soll die ganze Innenstadt integriert werden. Schulen, Händler und Gastronomie sollen sich an der Veranstaltung, zu der bis zu 2000 Besucher erwartet werden, beteiligen. 1996 war die IMTA schon einmal hier zu Gast. Auch das Motto ist auf die Stadt zugeschnitten: „Ideenquelle“ lautet es und steht für die Stadt der Donauquelle und auch die sprudelnde Ideenquelle. Mit Hochdruck wird im Staatlichen Schulamt in Donaueschingen am Programm gefeilt. Man lasse sogar ein IMTA-Lied komponieren, das durch den ganzen Tag begleiten soll, sagt Schulrat Ralf Schneider, Mitglied der Organisationsgruppe.