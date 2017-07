Donaueschingen IMS Gear zeigt Wege ins Berufsleben

Unternehmen informiert morgen, Samstag, über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie berufliche Perspektiven.

Donaueschingen – An Schüler aller Schularten, die ihren Abschluss in den kommenden beiden Jahren machen, sowie deren Eltern und Lehrer richtet sich der Tag der offenen Ausbildung, den IMS Gear am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 14 Uhr, in seinem Ausbildungszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße 92 in Donaueschingen-Allmendshofen ausrichtet. Bei dem Aktionstag informieren Auszubildende und Mitarbeiter des Personalwesens über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie berufliche Perspektiven, die der international aufgestellte Spezialist für Zahnrad- und Getriebetechnik bietet. An verschiedenen Stationen können die Besucher praktische Einblicke in das Ausbildungskonzept gewinnen, das IMS Gear im technisch-gewerblichen und kaufmänni­schen Bereich verfolgt, und erfahren praxisnah, auf welche Fertigkeiten es insbesondere in technischen Berufen an­kommt.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten habe ich nach der Schule? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wie bewerbe ich mich richtig? Passt der Ausbildungsbetrieb zu mir beziehungsweise ich zu dem Unternehmen? Das sind Fragen, mit denen sich junge Menschen in den letzten Jahren ihrer Schulzeit befassen. "Mit unserem Tag der offenen Ausbildung wollen wir Schülern und Jugendlichen auf ihrem Weg ins Be­rufsleben Orientierung bieten", erklärt Personalleiter Sebastian Lang.

Den Aktionstag rund um Ausbildung und Beruf planen und organisieren die Auszubildenden des Unternehmens. Sie stehen den jugendli­chen Besuchern ebenso wie das Ausbildungsteam als Ansprechpartner zur Verfügung und berichten im persönlichen Gespräch über die Ausbildung bei IMS Gear. Im vergangenen Jahr lockte der Tag der offenen Ausbildung mehrere Hundert Besucher in das IMS Gear-Ausbildungszentrum in Donaueschingen-Allmendshofen.

IMS Gear beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter, rund 1950 davon an seinen deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisenbach und Trossingen. Derzeit bildet der Zahnrad- und Getriebespezialist rund 200 junge Menschen aus.