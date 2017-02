Gemeinsam kommen sie auf 50 Einsatzjahre für IMS Gear: Rudolf Kaltenbrunner aus Donau­eschingen und Ralf Willmann aus Löffingen halten dem Zahnrad- und Getriebespezialisten seit jeweils 25 Jahren die Treue und wurden hierfür geehrt.

Nach der Ausbildung zum Feinmechaniker startete Rudolf Kaltenbrunner seinen beruflichen Weg bei IMS Gear im September 1991 im Bereich Formenbau, wo er sich in den Folge­jahren auf die Formenwartung spezialisierte sowie ab Oktober 2003 auch für die Heißkanaltechnik verantwortlich zeichnete und auf die­sem Gebiet die Schulung von Mitarbeitern übernahm. Von 2004 bis 2006 bildete sich Kaltenbrunner nebenberuflich zum Indus­triemeister der Fachrichtung Metall weiter. Seit Mai 2013 ist Rudolf Kaltenbrunner einer von mittlerweile zwei Verantwortlichen für die Formenwartung im Werk Trossingen. Seit 2012 schult er zudem Kollegen an den den Auslandsstandorten in Querétaro (Mexiko) und Taicang (China).

Ralf Willmann stieg 1992 als Mechaniker bei IMS Gear ein. In den Folgejahren war er federfüh­rend in den Aufbau der Arbeitsvorbereitung eingebunden, parallel dazu programmierte und bediente er die Drahterosion im Formenbau. Nach der Weiterbildung zum Industriemeister (Maschinenbau) von 1996 bis 1997 avancierte er 2000 zum Teamleiter und verantwortete die Arbeitsvorbereitung und Korrekturplanung. 2008 übernahm Willmann als Teil einer Dop­pelspitze die Leitung des Formenbaus. Seit der Gründung des Be­reichs Industrial Engineering Plastics im Jahr 2014 ist Ralf Willmann für das Segment Reifmachung zuständig.