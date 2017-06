Donaueschingen IMS Gear macht Schülern Kunststoff schmackhaft

Beim Kunststoff-Tag im IMS Gear-Ausbildungszentrum lernen Schüler und Jugendliche, wie vielfältig das Aufgabenspektrum eines Verfahrensmechanikers ist. Die beruflichen Perspektiven sind attraktiv, die Ausbildung haben aber nur wenige auf dem Schirm.

Im Gegensatz zu Berufen wie Mechatroniker oder Industriemechaniker zählt der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik nicht gerade zu den Spitzenreitern in der Hitliste technischer Ausbildungsberufe. Dabei sind Experten für Kunststofftechnik gefragte Fachleute, denen sich attraktive berufliche Perspektiven bieten.

Mit dem Kunststoff-Tag, einem Praxis-Format für Schulklassen ab Jahrgangsstufe sieben, will der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear dem Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker zu einem Image-Schub verhelfen und den Schülern praxisnah das vielfältige Aufgabenspektrum, das dieser Beruf mit sich bringt, vermitteln.

Diese Möglichkeit, sich in der Praxis mit dem Hightech-Werkstoff Kunststoff und den Aufgaben eines Verfahrensmechanikers vertraut zu machen, nutzten jetzt 24 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe sieben der Realschule Löffingen. Betreut und angeleitet wurden sie von Auszubildenden des Unternehmens. Die Jugendlichen erfuhren an mehreren Praxisstationen aus erster Hand, wie das Rüsten, Programmieren, Bedienen und Warten von Spritzgussmaschinen vor sich geht.

Der Kunststoff-Tag kam bei den Schülern sehr gut an. „Eine prima Sache. Kunststofftechnologie kannte ich bisher nur vom Hörensagen. Echt interessant, welche Aufgaben ein Verfahrensmechaniker so hat. Ich will später einen technischen Beruf ergreifen, den Verfahrensmechaniker behalte ich ab jetzt im Auge“, sagte Lukas Ketterer aus Unadingen, einer der elf Realschüler.

„Wir behandeln das Thema Kunststoff im Technikunterricht. Insofern bietet der Kunststoff-Tag eine sehr gute Gelegenheit, das Erlernte mit der betrieblichen Praxis zu verknüpfen. Weil die Schüler mit dem Verfahrensmechaniker einen Ausbildungsberuf aus nächster Nähe kennenlernen, trägt der Kunststoff-Tag zur Berufsorientierung bei“, sagte Schulleiterin Silke Keller.

Mehr über Ausbildung und berufliche Perspektiven erfahren Besucher beim Tag der offenen Ausbildung. Den richtet IMS Gear am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 14 Uhr in seinem Ausbildungszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße 92 in Donaueschingen-Allmendshofen aus. Auszubildende und Personalabteilung informieren über Ausbildungswege und Karrierechancen. Zudem gibt es einen Wettbewerb für Schulklassen.