Donaueschingen IMS-Gear ehrt 47 treue Mitarbeiter

Betriebstreffen mit über 1000 Teilnehmern in den Donauhallen

Der IMS Gear-Infotreff, dessen mittlerweile 20. Auflage jetzt in den Donauhallen Donau­eschingen über die Bühne ging, bietet den festlichen Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitarbeiter. Vor rund 1000 Besuchern zeichnete das Vorstandsteam laut Mitteilung des Unternehmens 47 Mitarbeiter aus, die dem Unternehmen seit zehn, 25 oder gar 40 Jahren die Treue halten.

Der jährlich stattfindende IMSGear-Infotreff hat den Charakter einer Familienfeier – allerdings mit einem ziemlich großen Zuschnitt: Über 1000 aktive und ehemalige IMS Gear-Mitarbeiter strömten jetzt zur mittlerweile 20. Auflage der Veranstaltung in die Donauhallen in Donau­eschingen. Von Mitarbeitern inszenierte Programmpunkte machen seit jeher den besonderen Reiz des Infotreffs aus.

Dieses Jahr ließ ein Team aus dem Bereich Research & Development – Forschung und Ent­wicklung – auf sehr humorige Art und Weise die Prozesse und die In­teraktionen zwischen Forschung, Vertrieb und Produktion Revue pas­sieren, die von der ersten Idee bis zu einem neuen Produkt führen. Nach ihrer fulminanten Premiere im vergangenen Jahr war auch die Betriebsband IMS Groovy Gears wieder mit von der Partie und legte einen umjubelten Auftritt auf die Bühnenbretter.

Gehrt wurden auf dem Treffen für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit Hans-Peter Bauer, Hermann Fehrenbach, Günter Ott, Franz Straub, Reinhold Teichgräber, Rudolf Tröndle und Franz Trunk.

25 Jahre sind für IMS Gear im Einsatz Jürgen Benitz, Manuela Canales Pulido, Ralf-Peter Cumin, Matthias Cytatzky, Winfried Ehrhardt, Rudolf Kaltenbrunner, Edeltraud Lickert, Stephan Oberle, Claudia Preisinger, Ralf Willmann und Rahime Yelli.

Seit zehn Jahren bei dem Spezialisten für Antriebstechnik beschäftigt sind Dominik Bea, Tomasz Bergstreiser , Benjamin Blatter, Lynda Casely, Alexander Eisenmann, Lukas Emminger, Stefan Fehrenbach, Andreas Fischer, Gabriel Fuchs, Sebastian Gomeringer , Jens Heiler, Wilfried Heizmann, Andreas Hirt, Martin Hug, Michael Kaiser, Sebas­tian Kammerer, Josip Katava, Alexander Kirschenmann, Jürgen Klausmann, Andreas Meyer, Julia Moreira de Azevedo, Jens Peter, Petar Radonic, Andreas Schellenberg, Christian Schwierz, Christian Seiffert, Thomas Steiert, Wolfgang Weber und Silke Weisser.

Das Unternehmen

Der Zahnrad- und Getriebespezialist IMS Gear beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter, zirka 1950 davon an seinen deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisenbach und Trossingen. In kaufmännischen und vor allem technischen Berufen bildet das Unternehmen derzeit rund 200 junge Menschen in mehreren Ausbildungsberufen und Studiengängen aus. Mehr unter:www.imsgear.com.