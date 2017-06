Donaueschingen Hundesportfreunde Donaueschingen: Nach einem Turnier ist vor einem Turnier

Die Hundesportfreunde im Haberfeld organisieren gleich mehrere sportliche Wettkämpfe

Ein voller Erfolg sei das ausgebuchte Turnierhundesport-Turnier der Hundefreunde Donaueschingen gewesen, teilt der Verein mit. Die Starter kamen aus Tuttlingen, Rottweil, Friedingen, Nürtingen, Schwenningen, Mariazell und Donaueschingen. Von den 36 Anmeldungen waren zehn für den Mannschaftswettbewerb gemeldet. Gestartet wurde in den Disziplinen Geländelauf 2000 Meter, Dreikampf, Vierkampf 1 und 2, und der Mannschaftsdisziplin Shorty. Die Turnierleitung hatte Elmar Kienzle, Trainer der Turnierhundesportler beim Verein der Hundefreunde Donaueschingen, übernommen.

Die Ergebnisse der Donaueschinger Hundesportler. Peter Baier belegte Platz ein beim Geländelauf 2000 Meter und im Vierkampf. Bei dem Mannschaft Shorty belegte er Platz sechs. Beatrix Herr sicherte sich in ihrer Altersklasse im Vierkampf und der Hindernisbahn den ersten Platz. Bei der Mannschaft Shorty erzielte sie mit ihrer Hündin Platz fünf. Thomas Hutmacher konnte im Geländelauf 2000 Meter und im Vierkampf 1 seiner Altersklasse den ersten Platz belegen. Jessica Paulsen wurde im Geländelauf 2000 Meter Erste. Im Dreikampf und Hindernislauf holte sie sich jeweils den dritten Platz. Den Mannschaft Shorty schloss sie mit Platz fünf ab. Christina Thoma konnte sich im Vierkampf den ersten Platz sichern. Beim Mannschaft Shorty belegte sie Platz sechs. Natalie Neumaier wurde Dritte im Vierkampf und im Mannschaft Shorty Neunte. Manfred Bartler belegte im Hindernislauf Platz zwei und im Mannschaft Shorty Platz neun in seiner Alterklasse. Elmar Kienzle erkämpfte sich im Geländelauf 2000 Meter den zweiten Platz.

Bei tollem Wetter hatten die Hundesportler mit ihren vierbeinigen Begleitern viele Zuschauer, die von der Terrasse aus das Geschehen auf dem Platz verfolgen konnten.

Am kommenden Samstag, 1. Juli, laden die Hundefreunde Donaueschingen wieder zu einem Turnier auf ihrem Gelände ein. An diesem Tag dreht sich alles um Agility. Die Mensch-Hundteams kämpfen in den entsprechenden Klassen um den Sieg. Dabei gilt es einen Parcours schnellstmöglich, ohne Fehler zu durchlaufen. Mit viel Geschick müssen die Menschen ihre Hunde durch den Parcours mit Sprüngen, Wippen, Tunnel und Vielem mehr leiten. Mit dem Donau-Cup wird das Team belohnt, das den harmonischsten und nicht den schnellsten und auch nicht unbedingt einen fehlerfreien Lauf absolviert.