Hüfingen Hüfinger Stadtmusik brilliert beim Osterkonzert

Symphonische und und konzertante Stücke begeistern das Publikum und die Hüfinger Musiker beweisen: Sie sind für das Wertungsspiel gut vorbereitet

Ostern wird in Hüfingen aus Tradition mit der Stadtmusik gefeiert, auf die man mit Recht sehr stolz ist. Mit ihren beiden Dirigenten Martin Rosenstiel (Jugend) und Jan Willems (großes Orchester) wurde den Gästen während des unterhaltsamen Abends herausragende musikalische Leistung geboten.

Die anspruchsvolle Stückauswahl begeisterte die Zuhörer ausnahmslos, dabei diente der Auftritt gleichzeitig als Generalprobe für das bevorstehende Wertungsspiel im Mai in Donaueschingen, an dem sich die Stadtmusik in der Konzertanten Oberstufe beteiligt. Dafür wurden nun alle Register gezogen, die Ergebnisse der intensiven Probenarbeit konnte man deutlich hören. Erst vor wenigen Tagen hat der Musikprofessor Jo Conjaerts, der von Jan Willems dafür engagiert wurde, den Musikern beim Probewochenende den letzten musikalischen Schliff vermittelt.

Dass die Jugend sich hinter ihren älteren Vereinsvorbildern musikalisch nicht zu verstecken braucht, davon zeugte ihr Auftritt unter der bewährten Leitung von Martin Rosenstiel. Seit Jahren engagiert sich dieser für die Ausbildung der Jugend im besonderen Maße und sorgt dabei auch für den nahtlosen Übergang der Jungmusiker in das große Orchester. Mit einer soliden und fundamentalen Grundausbildung leistet er eine erhebliche Vorarbeit für die hervorragenden musikalischen Leistungen der Jugendlichen. Mit den drei Stücken "Caro mio ben", "The Rock" und "The cream of Clapton" demonstrierte der Nachwuchs sowohl konzertante Blasmusik als auch schwungvolle Stücke aus Rock und Pop und setzte mit "I'm a Believer" von den Monkees als Zugabe einen gekonnten musikalischen Akzent.

Jan Willems zückte zu Beginn seines Auftritts den weiß umhäkelten Taktstock, den er von Rosemie im vergangenen Herbst beim gemeinsamen Auftritt geschenkt bekommen hatte und verlieh damit dem Abend eine amüsante und heitere Note. Letztendlich lag ihm aber doch der dünne und feine eigene Stab besser in der Hand, mit dem der seinen Musiker zu Höchstleistungen verhalf. Zum Warmspielen servierten die Musiker den Marsch "Italia" der einer schnellen Rundreise durch Italien beschrieb, inklusive Sicht auf den aktiven Vesuv. Von Haus- und Hof Komponisten der Stadtmusik, Johan de Meij, wurden die "Polnische Liedersuite" mit teilweise volksmusikartigen und weihnachtlichen Melodien gespielt, sie sind ebenso wie das nachfolgende "To an new dawn" Werke für das Wertungsspiel, an dem die Musiker beruhigt teilnehmen können Der Marsch "In aller Freundschaft verbunden" von eigenem Komponisten Adrian Keller beendete die erste Halbzeit des Konzertes.

Temperamentvoll, leidenschaftlich und mit südamerikanischem Schwung brillierten die Musiker nach der Pause mit "Danzon no. 2" einem bekannten Werk von Arturo Marquez basierend auf schwungvollen und rhythmischen Melodien aus Mexico und Kuba, die ins Bein gehen. "Strike up der band" von George und Ira Gershwin bildeten den Übergang zum fulminanten Höhepunkt des Abends. Diesen präsentierten die Musiker mit "At world's end" einer Symphonic Suite aus "Pirates of the Caribbean". Unter der Miteinbeziehung von hörbaren Effekten wie Kettenrasseln, Gesang und mehr bewies die Stadtmusik, dass sie in der Lage ist eine hervorragende und mitreißende Filmmusik zu liefern. Ein Marsch sowie rasante Xylophon Melodien aus "Zirkus Renz" beendeten als Zugaben das eindrucksvolle und brillante Konzert.

Das Konzert wurde durch verschiedene Solisten und andere Mitwirkende unterstützt. Durchs Programm führten Franziska Pusch und Claudia Marx.

Ehrungen

Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold wurde an Laura Kopp verliehen. Mit ihrer Klarinette wurde sie sogar als Jahrgangsbeste ausgezeichnet und bewies mit ihrem Probenfleiß, ihrem Willen und Motivation, dass sie zu großen Leistungen fähig ist. Idealismus, Vereinstreue, Heimatliebe und anhaltende Freude an der Musik bewiesen Daniel Bianchi, Michael Moog, Reiner Stadler und Joachim Walter, die alle für 40-jährige Vereinstreue mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurden.