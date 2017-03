Donaueschingen Hubertshofens Kapelle nicht nur musikalisch in Schwung

Lediglich der Probenbesuch könnte bei der Hubertshofener Blasmusik besser sein. Verstärkte Ausbildung in Musikschule

Ein gut geführter Verein braucht nicht lange für eine Generalversammlung. So wie beim Blasmusikverein Hubertshofen. "Kurz und knackig" meinte Marius Schorpp, Vorstand Präsentation, in knapp 45 Minuten inklusive Wahlen und Ehrungen. Harald Vogt bleibt Vorstand Öffentlichkeitarbeit, die Jugend ist bei Ramona Marx in guten Händen.

Dirigent Willi Winterhalder blickte auf ein "musikalisch ruhiges Jahr" zurück. Insgesamt elf Auftritte wurden absolviert, die Anwesenheitsquote mit 84 Prozent gut. Highlight war ohne Zweifel das gemeinsame Jahreskonzert mit dem Kirchenchor in der Kirche.

Die etwas zähe Probenarbeit habe sich gelohnt, so der Winterhalder. Kritisch betrachtet er den Besuch der 47 Proben. In Anbetracht der nur 72 Prozent Beteiligung schloss er mit den Worten "vergesst das Üben zu Hause nicht und kommt regelmäßig in die Proben."

"Jugendarbeit ist eine nie enden wollende Arbeit, aber sie ist der Fortbestand unserer Musik", sagt Ramona Marx, die mit Markus Grimm erstmals einen Zögling in Waldhorn betreut. Tobias Schrenk absolvierte mit der Posaune das silberne Leistungsabzeichen. Auf Grund der kleinen Jahrgänge ist es nicht möglich, eine Jugendkapelle auf die Beine zu stellen, einige kleinere Auftritte wie die Begleitung des Krippenspiels werden von älteren Musikern unterstützt. In Zukunft wird man mehr an der Musikschule ausbilden lassen, da es immer schwerer wird, externe Ausbilder zu finden. Wenngleich Ramona Marx sehr engagiert ist, wünscht sie sich, jemand Jüngeren nachzuziehen, der das Amt später übernimmt.

Der Vorsitzende Harald Vogt und Angelika Knöpfle (passiver Beisitzer) wurden in Abwesenheit wiedergewählt, Florian Schneider ist neuer Schriftführer. Gleichzeitig wurde er für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. 15 Jahre mit dabei ist Thomas Winterhalder. Vor über 30 Jahren traten mit Bernd und Markus Ritter zwei spätere Stützen des Vereins ein. Bernd Ritter war von 2002 bis 2004 Beisitzer, 2004 bis 2006 Schriftführer, 2006 bis 2012 Vorsitzender und 2015 stellvertretender Schriftführer und Kassierer, heute Instrumentenwart. Markus Ritter war von 1991 bis 1992 Notenwart, 1998 bis 2000 Beisitzer, 2000 bis 2002 und 2008 bis 2001 zweiter Vorsitzender und 2012 bis 2015 Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2002 betreut er die EDV im Verein.

Für dieses Jahr sind Auftritte beim Verbandsmusikfest Pfohren am 28. Mai , am 7. Juli. das Lindenkonzert, am 26. August beim Apfelkuchenfest in Zimmerholz und am 23./24. September beim Mostfest geplant. Das Jahreskonzert findet am 4. November in Wolterdingen statt.