Donaueschingen Hubertshofen soll sich weiterentwickeln

Im Dorfentwicklungskonzept gibt es viele Projekte. Die Ersten sollen 2018 realisiert werden. Wenn das Geld vom Gemeinderat bewilligt wird.

Hubertshofen (lrd) Bei der Ortschaftsratssitzung in Hubertshofen gab Ortsvorsteherin Monika Winterhalter einigen Daten des vergangenen Jahres bekannt. Insgesamt hat der Ort 377 Einwohner. Sie hat im Laufe des Jahres drei Paare getraut. Es wurden vier Kinder geboren und es waren vier Sterbefälle zu verzeichnen. Im Kindergarten sind mittlerweile 16 Plätze belegt und die Anfragen sind auch schon wieder da. Die neue Schließanlage ist eingebaut, sowie zwei Türen als Fluchttüren ausgelegt.

In diesem Jahr stehen mit der Renaturierung des Kesslerbächles und der Sanierung des Radweges nach Wolterdingen zwei große Baumaßnahmen an. Mit der Vergabe des letzten städtischen Bauplatzes steht Hubertshofen jetzt ohne städtische Grundstücke da. Ortsvorsteherin Monika Winterhalter appellierte an die Bevölkerung, doch Grundstücke zur Verfügung zu stellen, damit Hubertshofen wachsen und gedeihen könne.

Bei der Bürgerfrageviertelstunde wurde bemängelt, dass es auf dem Friedhof noch kein Wasser gibt: Nach Wetterlage sollten die Leitungen geöffnet werden, da jetzt alles sehr trocken ist. Ebenso wurde angeregt, für den Winterdienst in Zukunft auch auf dem großen Rundweg Markierungspfosten anzubringen, da der Räumdienst dort sonst vom Weg abkommt.

Der Breitbandanbieter stellt kostenlos die Einrichtung eines Hotspots zur Verfügung, wo jeder dann im Internet surfen kann. Es wurde abgestimmt, dass dieser am Dorfplatz eingerichtet werden soll. Weitere kostenpflichtige Standorte sollen eventuell noch geprüft werden.

Die Haushaltsanmeldung für 2018 gestaltete sich schwierig, da man sich im Ortschaftrat nicht klar war, inwieweit man alle die Punkte, die im Dorfentwicklungskonzept stehen, nochmals einzeln im Haushalt beantragt werden müssen. Aufgenommen wurde Sanierung des Rathauses und Bürgerhauses. Ebenfalls die Umgestaltung des Dorfplatzes sowie eine Umgestaltung im Schwimmbadbereich, Mosterei und Feuerwehr und der Bolzplatz. All diese Projekte stehen im Bezug zum Dorfentwicklungsprogramm. Für das Freibad wird ein Rasenmähroboter eingestellt.

Dringend gesucht werden freiwillige Helfer, die für 2017 die Mäharbeiten übernehmen. Zuletzt wurde noch angeregt, einen Defibrillator in Hubertshofen zu stationieren. Am 30. April findet der Seniorennachmittag im Bürgerhaus statt und am 13. Juni ist der Seniorenausflug gemeinsam mit der Altersmannschaft der Feuerwehr.