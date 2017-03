Donaueschingen Honold gibt Heimdebüt am Festbankett "1200 Jahre Pfohren"

Neue Dirigentin beendet die Vakanz beim Männergesangverein Harmonie

Zwei Monate nach dem überraschenden Tod von Dirigent Konrad Merz, der die musikalischen Geschicke knapp 30 Jahre leitete, blickt der MGV Pfohren Harmonie mit neuer Zuversicht in die Zukunft. bei der Jahresversammlung sprach Vorsitzender Ernst Engesser von einer glücklichen Fügung, die Dank der Verpflichtung von Marion Honold eine rasche Rückkehr in den Alltag ermöglichte.

2017 steht der Chor vor diversen Herausforderungen. Zu ihnen zählen die Mitwirkung am Jubiläum der Feuerwehrkapelle, am Programm des Festbanketts "1200 Jahre Pfohren", am Dorffest mit historischem Markt, am Pfarrfest, Volkstrauertag oder am Gruppenkonzert Ostbaar. In Gedenken an ihren verstorbenen Chorleiter Konrad Merz führt der Männergesangverein die Tradition der Maiandachten an der Mundelfinger Grotte weiter. Nach einem Jahr Pause findet am 9. Dezember zudem wieder ein Weihnachtskonzert in der Festhalle statt.

Ihre Feuertaufe mit dem Männergesangverien Pfohren hat die neue Dirigentin Marion Honold am 16. April beim Kirchenkonzert mit der Musik- und Trachtenkapelle in Öfingen. Das Heimdebüt gibt Honold beim Festbankett für das Dorfjubiläum. Im vergangenen Jahr trafen sich 24 aktive Sänger in 31 Proben. 13 von ihnen fehlten in weniger als drei Proben, was ein Beleg für den überdurchschnittlich hohen Probenbesuch ist. Einig waren sich die Mitglieder hinsichtlich der zukünftigen Aufteilung der Jahresbeiträge für aktive und passive Mitglieder.

Eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft gab es für Bernhard Gerspacher der beruflich bedingt während neun Jahren pausierte und sich seit 2009 wieder aktiv am Chorgeschehen beteiligt. 25 Jahre passiv im Chor sind Gottfried Vetter, Anni Schick und Robert Held. Seit 50 Jahren ist Günter Matuschke dabei. Die kompletten Neuwahlen des Vorstands ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ernst Engesser, Vize-Vorsitzender Johann Weber, Kassierer Heinz Fricker, Schriftführer Richard Fricker und die Beisitzer Jürgen Reichmann, Adolf Engesser, Albert shöndienst, Bernhard Fricker, Alfred Wesle und Heinz Zimmermann.