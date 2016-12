Donaueschingen Holzbau ist bei Zwicks Familiensache

Firma Zwick ist seit 90 Jahren Spezialist am Markt, bei der Mitarbeiterehrung wurde auch Rückblick auf die Familiengeschichte gehalten

Wolterdingen – Gleich zwei Jubiläen, 90-jähriges Bestehen sowie eine Ehrung für langjährige Betriebszugehörigkeit gab es bei der Wolterdinger Firma Zwick Holzbau zu feiern.

Die Zimmerei ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Im November 1926 gründete Josef Zwick ein Zimmerergeschäft. Sohn Johann erlernte dieses Handwerk bei der Zimmerei Mathä Reiser in Allmendshofen, bevor er in den elterlichen Betrieb einstieg, und sein Bruder Konrad absolvierte seine Ausbildung im väterlichen Betrieb. 1960 übernahmen die beiden die Zimmerei von ihrem Vater, der ein Jahr später mit nur 66 Jahren verstarb. Nach und nach erweiterten sie den Betrieb, 1966 wurde die Werkstatt erneuert, wo heute der Treppenbau und die Blechnerei untergebracht sind. 1977 verunglückte Konrad Zwick im Alter von 37 Jahren tödlich vor der Werkstatt. Er hinterließ Frau und vier Kinder. 1985 wurde eine neue Abbundhalle mit Krananlage gebaut. Die beiden Söhne des 2006 verstorbenen Johann Zwick, Ernst und Andreas, erlernten ebenfalls das Zimmererhandwerk. Andreas ist seit 1982 im Betrieb tätig.

Heute führt Ernst Zwick die Zimmerei. Nach seiner Lehre im elterlichen Betrieb absolvierte er 1980 mit Erfolg die Meisterschule. 2013 ist dessen Sohn Stefan in die Geschäftsführung eingetreten, der auch gelernter Zimmermann und Betriebswirt ist. Ernst Zwicks zweiter Sohn Martin, ebenfalls Zimmerer, verunglückte durch einen Sturz von einem Dach 2001 im Alter von 20 Jahren tödlich.

Es wurde fast jedes Jahr ein Lehrling ausgebildet. Das Arbeitsfeld umfasst heute den Holzbau, Hallenbau, Blechdächer und Lärmschutzwände. Das Unternehmen beschäftigt aktuell acht Mitarbeiter.

Im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier wurde der Zimmermann Berthold Albicker aus Bruggen für 40-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Ernst Zwick würdigte die Treue des Jubilars, der in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen im Betrieb miterlebt habe. Er sei eine große Stütze, bestätigte Zwick. Zudem sei er auch seit der Gründung des Zimmereibetriebes vor 90 Jahren der langjährigste Mitarbeiter. Nach seiner Gesellenprüfung war er zuerst auf Baustellen und in der Abbund-Halle tätig. Seit 1985 ist er dank seiner Verlässlichkeit und seines guten Vorstellungsvermögens für den rechnerischen Abbund zuständig. Ernst Zwick hofft, dass Berthold Albicker nach seiner Genesung wieder an Bord der Wolterdinger Firma kommt.

Zwick Holzbau

Die Firma Zwick fertigt seit mehr als 30 Jahren Holzhäuser. Ebenso stellt die Firma spezielle Holzschalungen für komplizierte Betonteil her. Brettstapelelemente, aus denen ganze Häuser erstellt werden können, sind ebenfalls eine Zwick-Spezialität. Seit gut zehn Jahren werden auch Photovoltaik-Anlagen geplant und montiert.