Donaueschingen Hoffnung auf Arbeitsplätze und finanzielle Unterstützung: Begegnungsstätte für Hubertshofen

Verein Ago will Haus zum Dorfzentrum umbauen. Arbeitsplätze für Jugend-liche sollen entstehen. Hoffnung auf finanzielle Unterstützung durch Vereinswettbewerb.

Mit Riesenschritten voran geht es in dem erst vor sechs Jahren gegründeten Hubertshofener Verein Ago. Ein neues Großprojekt, das nicht nur dem Verein, sondern auch der Gemeinde Hubertshofen zugute kommen soll, hat den Vorsitzenden Georg Tritschler bewogen, sich beim diesjährigen Vereinswettbewerb zu beteiligen.

Mit Hilfe einer großzügigen Spende konnte das landwirtschaftliche Anwesen und Wohngebäude erworben werden, das unmittelbar an das Ago-Kreativcamp grenzt. Hier können die bisherigen Angebote für Kinder und Jugendliche erweitert werden. Neben einem Kinder- und Jugendheim und kleineren Kreativwerkstätten sollen hier ein Dorfladen und möglicherweise ein Begegnungscafé entstehen. Von dem Haus in einer neuen Funktion als Dorfbegegnungsstätte soll der gesamte ländlich strukturierte Ort Hubertshofen profitieren und somit seinen dörflichen Charakter erhalten.

Nach Abschluss der Umbauarbeiten und der Erweiterung des Programms strebt der Verein an, neben dem umfangreichen ehrenamtlichen Engagement auch zwei bis drei Arbeitsplätze unter anderem für Jugendliche aus den Bereichen Inklusion und Migration anzubieten. Das Ziel bleibt, alle erwirtschafteten Einnahmen zu reinvestieren. Diese dienen zur Anschaffung neuer Gerätschaften sowie für notwendige soziale und gruppendynamische Workshops. Das Projekt soll sich selbst tragen und somit eine niedrige Teilnahmegebühr ermöglichen, um das Angebot auch finanziell schlechter gestellten Familien zugänglich zu machen. Neben den erwirtschafteten Einnahmen sichern Spenden, Mitgliedsbeiträge und Materialunterstützungen die laufende Finanzierung.

Der Ago hat zwölf 12 Mitglieder als Ideologieträger mit vorwiegend pädagogischem Hintergrund. Die Entscheidungen treffen drei Vorstände: Georg Tritschler, der „Motor vor Ort“, Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz, und Kassiererin Eva Grimm. Die Anfänge des Ago gehen ins Jahr 2009 zurück. Georg Tritschler, der als Gründer der Jugendfeuerwehr, bei der DLRG und der Blasmusik viel mit Jugendlichen zu tun hatte, beobachtete mit Sorge, dass die Medien einen immer größeren Stellenwert einnahmen, die Kinder sich zu Hause verkrochen und immer weniger handwerklich und kreativ gefordert wurden. Es gibt aber auch Eltern, die jemanden suchen, der mit den Kindern etwas unternimmt. Mit einigen Mitstreitern ging er mit diesen Kindern in die Natur. „Zuerst haben wir einfach nur das unternommen, was wir selbst als Kinder gemacht haben und die Kids waren begeistert“, denkt Tritschler zurück. In einer zweijährigen Testphase konnte er das Programm erweitern und gründete 2011 mit Gleichgesinnten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis den Ago, der mit ausgebildeten Pädagogen innerhalb kürzester Zeit als Bildungseinrichtung anerkannt wurde. Schrittweise wurde dann auf einem rund zwei Hektar großen Gelände das Ago-Kreativcamp aufgebaut. An allen dort entstandenen Projekten waren Kinder und Jugendliche beteiligt, teilweise in Workshops, teilweise ehrenamtlich.

Ago

Der Verein Ago wurde in Hubertshofen am 11. Februar 2011 gegründet. Zweck ist die Förderung der Bildung und Erziehung sowie der Jugendhilfe, insbesondere im Bereich Mediennutzung zur Prävention und Behandlung von Medienmissbrauch und Mediensucht bei jungen Menschen. Am 24. November 2011 wurde der Verein vom Jugendhilfeausschuss des Kreistages als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt, am 3. Mai 2012 als Träger der außerschulischen Jugendbildung Baden-Württemberg. Im Jahr 2016 nahmen knapp 700 Kinder und Jugendliche an den Ago-Projektangeboten teil. (lrd)