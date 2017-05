Donaueschingen Hörbaar-Festival hinterlässt Fragezeichen

Von großem Erfolg bis zum Flop. Vier Veranstaltungenam Wochenende.

Donaueschingen – Vier Veranstaltungen bot das Donaueschinger Kulturfestival Hörbaar am Wochenende: Kabarett am Freitag, Kinderspaß am Samstag, neue Musik am Samstagabend und ein Streichkonzert am Sonntagabend (ausführliche Konzert-Berichte am Dienstag auf Kultur in der Region). Während der Auftakt mit Deutschmann und 350 Besuchern bestens lief, blieben die anderen Angebote meist hinter den Erwartungen zurück und das neue reihe-Konzert floppte.

Bestes Kabarett

Er hat den aktuellen Polit-Wahnsinn im Blick: Matthias Deutschmann, der Freiburger Kabarettist mit dem Cello, der seit 1980 auf den Kleinkunstbühnen steht und einmal mehr beim Hör-Ba(a)r-Festival im Strawinsky-Saal Station macht. Es gab viel zu lachen, aber auch einiges zum Nachdenken mit auf den Heimweg.

Auch, weil Matthias Deutschmann nach mehr als 35 Jahren Kabarett nicht müde wird, Stellung zu beziehen. Absurde Ereignisse, die sich in atemberaubenden Tempo jagen. Der neue französische Präsident Macron, Hoffnungsschimmer für Europa, während in deutschen Landen sich die "groKo", die große Koalition, nur so ähnlich anhört und zum schwarzroten Krokodil entwickelt. Die 70 Jahre alte "gewählte Perücke" im Trump-Tower, dessen Formel Amerika wieder groß machen "ein bisschen nach Viagra klingt". Der angekündigte Mauerbau dürfte wohl eher schief gehen, "da haben Chinesen eindeutig die Nase vorn." Bedenklich stimmt Deutschmann, dass Trump ja aus der Pfalz stammt und damit aus unserem Genpool: "Ob wir auswandern oder bleiben, wir bringen nur Elend über die Welt."

Auf dem Cello spielt er eine farbenfrohe "Dschihad-Etüde", vermixt Beethovens Lied an die Freude mit Klängen aus dem Morgenland und zeigt, wie grotesk das Polit- und Kriegstheater in Wirklichkeit ist. Er schont weder Wessi noch Ossi, lästert über den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke und über Pegida, über Leute, die mit Strick und Galgen Drohungen gegen Merkel ausstoßen: "Und so etwas hat mal Begrüßungsgeld bekommen". Er findet auch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Regensburger Domspatzen und Silvester-Ereignissen von 2015 auf der Kölner Domplatte: "Missbrauch ist überall". Integration als schwieriges Unterfangen, "können wir es Migranten übelnehmen, wenn sie deutsche Vergewaltigungskultur übernehmen?", harter Stoff für die Zuhörer.

Europa am Scheideweg, Merkel und Schulz, Hitlerfilme und Symbole, die Bundeswehr und die deutsche Fregatte "Augsburg" im Mittelmeer, ein Stück aus der Puppenkiste. Dabei bräuchte die Bundeswehr im Einsatz einen Flugzeugträger, "denn unsere Flugzeuge müssen ja getragen werden": Das Polit-Theater von Matthias Deutschmann hat unerwartet viele Schauplätze und Wendungen. Da fehlen noch historisch "tiefschürfende" Erkenntnisse über die in biblische Zeiten zurückreichenden Wurzeln des Nahost-Konflikts: Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll und in letzter Sekunde von einem Engel zurückgehalten wird. Die Israeliten, die ihren Weg übers Meer suchen und 40 Jahre in der Wüste herumirren, bis Moses ihnen zuruft. "Wir schaffen das" und sich dann auf dem Berg Sinai mit den zehn Geboten die Gesetzesgrundlage holt (bea)

Theater für Kinder

Viele Kinder ließen sich mit ihren Müttern oder Vätern am Samstagmorgen im mit 45 Personen gut besetzten Gewölbekeller der Musikschule begeistern von den unglücklichen Abenteuern des armen Ritters Utz, dem es nicht gelingen wollte, seiner drei wichtigen Aufgaben als Ritter gerecht zu werden, einen Drachen zu besiegen, einen Schatz zu finden oder eine Prinzessin zu befreien. Der Puppenspieler Matthias Träger, der seine Figuren aus lauter alltäglichen, zum Teil aus der Mode gekommenen Utensilien wie Kartoffelpresse, Schöpflöffel, Büchsen Schuhspannern oder gar einer alten Nähmaschine baute, zog die Kinder mit seinem Spiel und seiner Musik in seinen Bann. In der Tradition des alten sizilianischen Puppentheaters versetzte er sein Publikum hinein in die vergangene Welt des Mittelalters, wo sein Held Utz gegen die bösen Raubritter trotz der engagierten Mithilfe der Kinder – "Dahinten ist der Schatz!", trotz der lautstarken Warnungen "Achtung, der Drache!" – keine Chance hatte, Pech eben! Und doch fand Utz schließlich noch, anders als er es sich erträumt hatte und sehr zur Freude der Kinder, sein Glück in Gestalt von Burgfräulein Mathilda samt der eigenen Burg. Es gelang der Gesellschaft der Musikfreunde, an diesem Samstagmorgen mit Matthias Trägers Unglücksritter Utz echtes Familientheater auf die Bühne zu bringen. (hofi)

Neue Musik

Die Neue Musik ist von Anfang an Bestandteil der Hör-Baar. Am Samstag war sie im Strawinsky-Saal durch das von fünf Instrumentalisten gebildete norwegische Ensemble Asamisimasa um den Gitarristen Anders Förisdal zu hören. Das Konzert war eine Produktion des Südwestrundfunks unter dem Titel "Private music" für seinen Sendeplatz Jetzt-Musik. Aufgeführt wurden drei in den Jahren 2014 und 2015 entstandene Kompositionen des Portugiesen Luís Antunes Pena, von Johannes Kreidler sowie des in Australien geborenen Matthew Shlomowitz. SWR-Redakteur Bernd Künzig führte im persönlichen Gespräch mit Pena und Kreidler erklärend in die Stücke ein, die zum Beispiel akustisches Alltagsmaterial wie menschliche Stimmen oder Stadtgeräusche digital verarbeiten und mit dem Klang von Klavier, Klarinette, Cello, Gitarre und Schlagzeug verweben. Asamisimasa war spieltechnisch bestens disponiert, die etwa zwei Dutzend Zuhörer zeigten sich sehr angetan.