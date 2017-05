Donaueschingen Hirntrauma-Patientin sucht Gastfamilie

Katja Scheuble hatte vor zehn Jahren einen schweren Unfall, lebte seitdem im Heim. Nun würde sie gerne in einer Gastfamilie wohnen

Katja Scheuble wird derzeit in einer stationären Einrichtung in der Region versorgt und möchte gerne bei einer Gastfamilie im Rahmen des "Betreuten Wohnens in Familien" (BWF) wieder mehr Alltag und Weiterentwicklung erfahren. Es ist der guten Arbeit der Einrichtung und den flankierenden Therapeuten zu verdanken, dass sie wieder an dem Grad ihrer Genesung und Rehabilitation angekommen ist, an dem sie heute steht. Doch Katja möchte mehr, sie möchte wieder in die Welt hinaus, mehr erleben und am alltäglichen Leben teilnehmen.

Katja Scheuble ist 43 Jahre alt. Vor zehn Jahren hatte sie einen schweren Unfall. Sie trug schwerste Gehirnverletzungen davon. Nach langer Zeit im Koma hat sie angefangen, sich ins Leben zurück zu kämpfen. Seit dieser Zeit lebt Scheuble im Heim. Jetzt hat sie das Gefühl, dort nicht mehr weiter zu kommen. Deshalb will Scheuble den "Schritt ins normale Leben wagen und mich dort wieder einfinden und weiter entwickeln". Ihr Gedächtnis ist sehr schwach, sie sitzt im Rollstuhl und braucht viel Hilfe in den alltäglichen Dingen.

Aber sie Katja Schäuble lernt auch. Täglich eröffnet sich ein kleiner Teil neue Welt: einen Laptop zu bedienen, Keyboard zu spielen, gehen, Englisch lernen und vieles mehr. Sie singt gerne und lässt sich gerne vorlesen, da sie nach wie vor schlecht sehen kann. Musik ist ihre Leidenschaft, vor dem Unfall hat sie viel musiziert. Sie unterhalte sich gerne über alles, was in der Welt geschieht und sei offen für Vieles, denn "irgendwie ist alles neu für mich". "Mein Glaube ist mir wichtig", sagt sie.

Scheuble wünscht sich nun, bei einer Gastfamilie zu leben, die Freude daran hat, "mich in meinem Selbständigwerden zu unterstützen. Gerne darf es eine Familie mit Kindern sein. Ich freue mich schon, Sie kennen zu lernen," sagt sie.

Das Betreute Wohnen in Familien (BWF) bedeutet die Aufnahme, Versorgung und Betreuung in einer so genannten Gastfamilie. Gastfamilien können über die traditionelle Form hinaus auch Paare und Einzelpersonen sein. Wichtig ist hier immer, dass Vertrauen und Sympathie und natürlich die Gewährleistung der Versorgung und Betreuung bestehen. In der Regel sind die Kostenträger die Eingliederungshilfen der Landkreise, im Falle von Katja trägt die Berufsgenossenschaft die Kosten.

Vor der Aufnahme in eine Gastfamilie findet immer ein erster Besuch des begleitenden Fachdienstes statt, der anschließend auch das Kennenlernen, ein Probewohnen und dann die weitere fachliche Betreuung, nach Aufnahme in die Gastfamilie, übernimmt. Gastfamilien bieten passenden Wohnraum in Form von mindestens einem Zimmer an, im Falle von Katjas Aufnahme wird barrierefreier Wohnraum benötigt.

Gastfamilien erhalten für die Bereitstellung des Wohnraums und ihre Versorgungs- und Betreuungsarbeit eine steuerfreie Einnahme. Katja Scheuble wird weiterhin in ein Netzwerk von Therapeuten eingebunden sein. Aufgrund der hohen Nachfrage suchen die Fachdienste nicht nur für Katja, sondern auch für weitere Menschen Gastfamilien. Informationen gibt es unter Telefon 07403/9200710, E-Mail: bwf-netzwerker@t-online.de sowie im Internet unter www.fachdienste-netzwerker.de