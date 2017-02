Donaueschingen Hinter den Kulissen des Pfohrener Jubiläums

1200-Jahr-Feier wird von langer Hand vorbereitet. Buch, Film, Festakt und mittelalterlicher Markt sind in Vorbereitung. Alle Vereine wirken bei Jubiläum Ende Juni und Anfang Juli mit.

Pfohren – Wer für seine liebe Verwandtschaft und den Freundeskreis bei runden Geburtstagen bei entsprechenden Anlässen eine Fete organisiert hat, mag erahnen, was es heißt, ein Vereinsfest für Besuchermassen auf die Beine zu stellen. Entsprechend gewappnet hat sich der Pfohrener Ortschaftsrat für die 1200-Jahr-Feier, die das erste Dorf an der Donau mit einem Festakt am 3. Juni in der Festhalle und einem großen, mittelalterlich geprägten Dorffest rund um die Entenburg vom 30. Juni bis 2. Juli feiern wird. Doch auch für die festerfahrene Runde bedeutet die Organisation des Jubiläums von seiner Charakteristik ein Novum.

2006 dient für die Pfohrener als Vorbild. Damals organisierte die Schnuferzunft unter Mitwirkung der Vereine ein tolles Narrentreffen, das durch die gelungene Organisation, zigtausende Festbesucher und durchweg positiver Besucherresonanz bis heute nachhallt. Aber anders als vor elf Jahren oder das Feuerwehrfest mit vielen Vereinszelten auf der Geisinger Straße im vergangenen Jahr, stellen Fest und Anlass in diesem Jahr ganz andere Anforderungen. Schließlich feiert man ein solches Jubiläum nur alle hundert Jahre. Entsprechend hoch hat man sich die Messlatte gelegt und schon vor gut einem Jahr mit der Bildung eines Festkomitees und einer Reihe von Arbeitsgruppen die Weichen für das Gelingen gestellt.